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В Казани завершился второй этап суперфинала «Битвы роботов»

25 февраля 2024 19:45
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Определилась четвёрка лучших команд суперфинала.

В Казани завершился второй этап суперфинала «Битвы роботов» — одной из самых зрелищных дисциплин «Игр Будущего». В соревнованиях участвовали 8 команд, но лишь 4 из них удалось пройти в полуфинал. За титул чемпиона и денежный приз будут бороться Energy Girls, Daddy Bots и «ТурбоМеХатроники» из России, а также команда DS ROBOTICS из Индии.

Победителя определят завтра, 26 февраля. Прямая трансляция чемпионата начнётся в 19:00 мск. 

Соревнования пройдут в несколько этапов. Четверо сегодняшних победителей сначала сразятся в полуфинале. Самые сильные из них выйдут в финал и сразятся за первое место. Одновременно с этим пройдут состязания за третье место, а также среди выбывших из соревнований в первый день — за 9-12 места. 
 
Общий призовой фонд чемпионата составляет 500 тыс. долларов. Отборочные этапы для участия в «Битве роботов» проходили в прошлом году в Перми и в Москве. Всего в соревнованиях приняли участие 58 команд. 

Следить за ходом соревнований можно онлайн в официальном сообществе чемпионата в соцсети ВКонтакте, сообщает пресс-служба Минцифры.

 

Фото:   пресс-служба Минцифры

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