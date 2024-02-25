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В Казани завершился второй этап суперфинала «Битвы роботов» — одной из самых зрелищных дисциплин «Игр Будущего». В соревнованиях участвовали 8 команд, но лишь 4 из них удалось пройти в полуфинал. За титул чемпиона и денежный приз будут бороться Energy Girls, Daddy Bots и «ТурбоМеХатроники» из России, а также команда DS ROBOTICS из Индии.

Победителя определят завтра, 26 февраля. Прямая трансляция чемпионата начнётся в 19:00 мск.

Соревнования пройдут в несколько этапов. Четверо сегодняшних победителей сначала сразятся в полуфинале. Самые сильные из них выйдут в финал и сразятся за первое место. Одновременно с этим пройдут состязания за третье место, а также среди выбывших из соревнований в первый день — за 9-12 места.



Общий призовой фонд чемпионата составляет 500 тыс. долларов. Отборочные этапы для участия в «Битве роботов» проходили в прошлом году в Перми и в Москве. Всего в соревнованиях приняли участие 58 команд.

Следить за ходом соревнований можно онлайн в официальном сообществе чемпионата в соцсети ВКонтакте, сообщает пресс-служба Минцифры.

Фото: пресс-служба Минцифры