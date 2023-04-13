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В Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре открылась новая выставка «Мы были первыми!»

13 апреля 2023 15:28
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Отдельной частью выставки стали уникальные материалы, переданные лично Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко.

В Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре открылась новая выставка «Мы были первыми!».Она приурочена ко Дню космонавтики, а также к юбилею первого полета в космос женщины-космонавта Валентины Терешковой, который отмечается в этом году.

Выставка рассказывает об истории освоения космического пространства, о том, как реализовывалась мечта Сергея Павловича Королева о полёте человека за пределы Земли.

На 16 информационных панелях размещены истории о первом искусственном спутнике Земли, об экспериментальных полетах собак, о том, как проходил первый космический полет человека и какое отношение к нему и к другим космическим программам Советского Союза имел город Куйбышев, почему наш город называют «космической столицей» России. А также вы познакомитесь с настоящими причинами появления и развития советской космической программы.

Отдельной мультимедийной экспозиционной частью выставки «Мы были первыми!» стали уникальные материалы, переданные лично Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко. В 2018 году он посетил со своей семьей Исторический парк в Самаре, тогда родилась идея создать уникальный интерактивный проект «Взгляд из космоса». Олег Кононенко в течение 200 суток описывал пребывание на Международной космической станции, эти материалы впоследствии легли в основу проекта.

Также посетители могут познакомиться с макетом первого в мире пилотируемого космического корабля «Восток-1», который был создан в СССР для полетов на околоземной орбите. 12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток» совершил полет продолжительностью 108 минут и благополучно вернулся на Землю. Детальная модель прославленного космического корабля была воссоздана — членом Русского Географического общества, членом Самарского археологического общества, краеведом и судомоделистом Борисом Агузаровым.

Выставку можно увидеть с 12 апреля по 30 июня 2023 года, с 11:00 до 19:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» по адресу ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж.

Вход на выставку свободный.
Возрастное ограничение: 6+
 

Фото:   минкульт СО

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