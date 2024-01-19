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В исправительных учреждениях УФСИН СО отпраздновали Крещение Господня

19 января 2024 14:31
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Богослужения проведены в храмах и молельных комнатах при колониях и следственных изоляторах.

Богослужения проведены в храмах и молельных комнатах при колониях и следственных изоляторах. Совершили их священнослужители, окормляющие учреждения.

В богоугодных мероприятиях участвовали сотрудники УИС и осужденные. Также были проведены беседы на духовно-нравственные темы, оформлена наглядная агитация.

Для совершения обряда оборудованы купели. В этом году в учреждениях организованы крестные ходы, проведены благодарственные молебны.

Что касается сотрудников и членов их семей, то многие из них участвовали в губернских мероприятиях.

По словам помощника начальника УФСИН России по Самарской области по работе с верующими полковника внутренней службы в отставке Игоря Вознесенского, — проведение богослужений в честь праздника Крещение Господня положительно сказывается на морально-психологической атмосфере в исправительных учреждениях, настраивая осужденных на путь законопослушной жизни, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

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