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В Исаклинском районе инспекторы ДПС помогли водителю большегруза из Челябинска в трудной дорожной ситуации
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В Исаклинском районе инспекторы ДПС помогли водителю большегруза из Челябинска в трудной дорожной ситуации

8 февраля 2022 14:58
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Автовладелец поблагодарил сотрудников ДПС, которые помогли ему справиться с непростой ситуацией.

«Огромное спасибо, что не оставили в беде и проявили самоотверженность и доброту по отношению к людям…» - обратился к полицейским житель Челябинской области в благодарственном письме.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо от жителя Челябинской области со словами признательности в адрес сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району.

«Утром 23 декабря 2021 года я находился на дороге в Исаклинском районе Самарской области. Остановился на обочине в связи с поломкой транспортного средства. Так как на улице мороз был больше 30 градусов, включил аварийку и повесил на заднюю дверь для привлечения  внимания светоотражающий жилет. Но водители проезжающих мимо автомобилей не спешили оказать помощь. Где-то около двух часов дня, когда я почти отчаялся, ко мне в кабину заглянул инспектор ГИБДД и спросил, что случилось, нужна ли помощь», - написал мужчина.

Сотрудники ГИБДД несли службу на 1143 км федеральной дороги М-5 «Урал». Во время патрулирования они заметили стоящий на обочине грузовой автомобиль с полуприцепом и включенной аварийной сигнализацией. Полицейские остановились, чтобы выяснить, в чем причина аварийной остановки. Мужчина пояснил, что во время движения у него сломался автомобиль, и для его ремонта требуются запчасти. Инспекторы дорожно-патрульной службы по телефону выяснили, что необходимые детали имеются в одном из автомагазинов областного центра и попросили своего знакомого приобрести их и привезти на место поломки. Учитывая, что ближайший магазин запчастей для сломавшегося транспортного средства находился более, чем в 160 километрах от них, погодные условия и длительное нахождение водителя на дороге, полицейские привезли из ближайшего населенного пункта жителю Челябинской области горячее питание и воду.

Автовладелец поблагодарил сотрудников ДПС, которые помогли ему справиться с непростой ситуацией. Убедившись, что поломка устранена,  автоинспекторы пожелали водителю счастливого пути и вернулись на маршрут патрулирования.

Генерал-лейтенанту полиции Александру Винникову заявитель написал: «Хочу выразить слова благодарности Вам, а в Вашем лице сотрудникам ДПС за профессиональную работу, добросовестное несение службы и помощь на дороге. Дежуривший патруль не оставил без внимания мою нелегкую ситуацию. Огромное спасибо, что не оставили в беде и проявили самоотверженность и доброту по отношению к людям. Также благодарю Вас за таких чутких сотрудников!», передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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