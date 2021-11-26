В ИК-3 СО налажено производство контейнеров для сбора ТКО

120

В этом исправительном учреждении организовано изготовление различных изделий из металлоконструкции. К примеру, производят павильоны для остановок общественного транспорта, вольеры для собак, кованые изделия для украшения парков города.

Сейчас налажен выпуск металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Продукция отличается высоким качеством. Администрация колонии заключила контракт с одним из муниципальных образований Самарской области на поставку контейнеров для сбора ТКО на сумму более полутора миллиона рублей.

Примечательно, что в этом исправительном учреждении уже не первый год выпускают не только металлоконструкции, а также швейные товары.

"Развитие производственной сферы в уголовно-исполнительной системе, – сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Александр Лепилин, - является одним из приоритетов в работе руководства пенитенциарной системы. Поэтому будем уделять повышенное внимание этому направлению нашей деятельности. Отрадно, что администрация ИК-3 постоянно ищет новые подходы в развитии производства и старается расширить ассортимент выпускаемых товаров", - передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области