в III квартале количество предложений о подработке для пенсионеров увеличилось на 14%

Эксперты Авито Подработки изучили данные за III квартал 2025 года и сравнили их с аналогичным периодом 2024-го. Согласно аналитике платформы, по России бизнес стал на 14% чаще предлагать частичную занятость для исполнителей пенсионного возраста, а среднее предлагаемое вознаграждение пенсионерам за подработку составило около 54 038 руб/мес.

Заметнее всего увеличилось число смен для исполнителей пенсионного возраста на позиции водителя такси — в III квартале бизнес почти на треть чаще (+32%) предлагал подработку по сравнению с прошлым годом.

Также заметно чаще компании стали предлагать пенсионерам подработку курьером (+28%), а среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей пенсионного возраста здесь составило около 56 095 руб/мес при неполной занятости.

Увеличение числа предложений о подработке для пенсионеров фиксируется и для водителей грузового транспорта (+26% год к году), в среднем специалисты здесь могли рассчитывать на 113 586 руб/мес за частичную занятость.