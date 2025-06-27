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В губернии пройдут мероприятия, посвященные «Дню молодежи»

27 июня 2025 16:17
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Центральной площадкой празднования станет Струковский сад в Самаре, где пройдет масштабный фестиваль «День молодежи 2025» под слоганом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». 

28 июня 2025 года в Самарской области запланировано проведение более 200 мероприятий, посвященных «Дню молодежи», в которых примут участие порядка 25 тысяч человек.  Центральной площадкой празднования станет Струковский сад в Самаре, где пройдет масштабный фестиваль «День молодежи 2025» под слоганом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». 

С 14:00 до 21:00 гостей ждет насыщенная программа: концерты, розыгрыши призов, научные бои, награждение активной молодежи и специальные акции в поддержку участников СВО. Завершится праздник выступлением популярной самарской группы «VLNY». 

В этом году концепция фестиваля объединяет четыре ключевых аспекта: знание истории страны и гордость за достижения предков, уважение к традициям, любовь к Родине через личную вовлеченность и созидательную активность для развития России. Гости смогут посетить тематические площадки, принять участие в мастер-классах, научных боях и розыгрышах на главной сцене. Особое внимание будет уделено патриотическим акциям, включая «Свет сердец всей страны» в поддержку бойцов Специальной военной операции. 

В рамках фестиваля состоится церемония награждения молодых лидеров, внесших вклад в развитие молодежной политики региона, а также запуск волонтерской программы Международного форума «Россия — спортивная держава». Творческую часть программы представят участники фестивалей студенческого творчества «Веснушка» и «Самарская студенческая весна». 

Для участия в фестивале необходимо заранее зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2025.рф. Вход на территорию будет осуществляться только со стороны улицы Красноармейской, в районе пересечений с улицами Куйбышева и Вилоновской.

Для участия в активностях обязательна регистрация на сайте: деньмолодёжи2025.рф. Подробную программу можно найти в сообществе ВКонтакте:  vk.com/mso63

Теги: Самара

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