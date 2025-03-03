В губернии открылся фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"

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Посвящение Победе: в первый день весны открылся самый большой в Самарском регионе смотр самодеятельных артистов - X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». 0+

В Год защитника Отечества фестиваль, в котором принимают участие свыше 4000 тысяч самодеятельных артистов, посвятили 80-й годовщине Победы. Масштабный смотр народных талантов проходит в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Первый день юбилейного X Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» собрал полный зрительный зал – общая тема фестиваля «Одна Россия - одна Победа» – объединяет людей еще больше, ведь на каждой территории артисты и режиссеры при подготовке своих концертных программ взяли за основу подвиги славных лет прошлого, а также современные истории, героями которых стали уже участники СВО. Во время торжественного открытия на сцену ДК «Россия» в Отрадном вышли 300 артистов из 4 муниципалитетов - участников: города Отрадного, Кинель-Черкасского района и два коллектива из Похвистнево и Похвистневского района.

В прошлом году на фестивале мы заняли гран-при. И сегодня мы вновь встречаемся на открытии фестиваля. Символично, что в год юбилея Великой Победы фестиваль тоже встречает свой юбилей – ведь он уже 10 по счету. Народное искусство это всегда душа народа, оно поддерживало наших людей на фронте, и в тылу в годы ВОВ. Поддерживаем мы и сейчас наших бойцов – участников специальной военной операции. Конечно, мы очень волнуемся, потому что каждый раз что-то новое. Хочется показать зрителям, что мы не только можем феерично выступить, но еще и очень душевно», – рассказала Ирина Старкова, участница фестиваля из города Отрадного.

Самодеятельные артисты из Отрадного показали музыкально-пластическую феерию «Девушка и птица» – настоящий спектакль, где музыка, движение и эмоции слились воедино.

Кинель-черкассцы покорили зрителей программой «Сражаясь, веруя, любя», артисты со сцены напомнили о силе духа и преемственности поколений. Похвистневский район представил программу «Минувших лет живая память», где каждая песня и каждый танец стали живым напоминанием о героическом прошлом.

Завершила первый фестивальный день творческая команда Похвистнево с программой «Защитникам Родины — слава в веках» — мощное, трогательное и вдохновляющее выступление, которое оставило у зрителей чувство гордости и благодарности.

В этом году на юбилейном фестивале свои концертные программы покажут артисты из 37 муниципальных образований Самарской области. Жюри оценивает их в новых номинациях: «Волжский акцент», «Семейные ценности», «Творческий эксперимент», «Место силы», «Мозаика жанров», «На страже Отечества», и это дает возможность талантливым людям раскрыть свой потенциал творческий практически во всех направлениях народного художественного творчества.

«X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» - это самый статусный фестиваль в нашей области для одаренных людей в разных направлениях художественного творчества. Творческие коллективы районов готовятся к этому масштабному событию целый год. Особенно этот фестиваль подчеркивает самую главную тему года - 80-летие Победы в ВОВ и программы, которые подготовили наши участники, конечно, прямо отсылают нас к этой, огромную роль в патриотическом воспитании молодежи, - подчеркнула Наталия Бикметова, профессор, кандидат искусствоведения, председатель предметно-цикловой комиссии по специальности «Сольное, хоровое народное пение» Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова, заслуженный работник культуры Самарской области, заместитель председателя жюри фестиваля. - На программах концертных всегда аншлаг - зрители потом в течение всего года делятся впечатлениями».

В этом году впервые на фестивале пройдет конкурс «Они приближают Победу» для авторов лучших видеороликов и короткометражных фильмов - это рассказ о людях, которые в тылу делают все, чтобы поддержать участников СВО. Ирина Калягина, министр культуры Самарской области: «X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» стал настоящей визитной карточкой нашего региона. Я желаю всем нашим творческим коллективам успехов и вдохновения».

Напомним, что гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля состоится в мае 2025 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Учредитель - министерство культуры Самарской области, организатор - ГБУК «Агентство социокультурных технологий при поддержке правительства Самарской области.

Фото: Елена Гольцберг