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В Госдуме призвали не аннулировать диплом студента РГГУ, написанный нейросетью

1 февраля 2023 22:51
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По словам выпускника, на весь процесс у него ушло 23 часа, а оригинальность работы составила 82%.

Руководству Российского государственного гуманитарного университета не следует аннулировать дипломную работу выпускника, написанную нейросетью, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, пишет "Парламентская газета".

Как заявил депутат «Газете.Ru», то, что работа была оценена на «удовлетворительно», показывает, что сейчас искусственный интеллект пока не готов к написанию полноценной дипломной работы, которая претендовала бы на отличную оценку, и здесь задача преподавателя — внимательно подойти к этой работе.

«Если преподаватель эту работу пропустил, то, наверное, она действительно соответствовала оценке «удовлетворительно». Мое мнение, что отменять результат нельзя. Но это очень важный сигнал для нашего педагогического сообщества, что нужно внимательно участвовать в процессе написания дипломных работ наших учащихся», — сказал Мажуга.

По мнению Мажуги, своим экспериментом студент продемонстрировал возможности нейросети при написании научно-исследовательского труда, и, хоть своей работой он должен был показать навыки выполнять анализ информации, делать логические выводы и работать с источниками, здесь была и его заслуга.

Студент из РГГУ сообщил в своих соцсетях, что защитил диплом, написанный при помощи нейросети ChatGPT. По словам выпускника, на весь процесс у него ушло 23 часа, а оригинальность работы составила 82%.

 

Фото:  ru.freepik.com

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