В Госдуме предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах

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Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков направил обращение главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил ввести возможность самозапрета на покупки на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит. Пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия запрета», — говорится в письме депутата.

По словам Даванкова, подобная инициатива может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам. Также, по мнению вице-спикера, введение самозапрета позволит россиянам избежать финансовых проблем.

В декабре прошлого года сенатор Артем Шейкин направил обращение в Роскомнадзор с просьбой обязать маркетплейсы подтверждать возраст покупателя через «Госуслуги» перед продажей товаров для взрослых. По его словам, проблема реализации подобной продукции в последнее время активно обсуждается в родительской среде, пишет Газета.