В Госдуме предложили размещать на вейпах изображения о вреде курения

159

В Госдуме предложили размещать на вейпах устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами. С этой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), текст ее обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину оказался в распоряжении ТАСС.

Депутат отметила, что с помощью вейпинга молодежь пытается создавать привлекательный имидж. По ее словам, положительному образу курильщика способствуют стильная упаковка, сладковатый запах и разные вкусы у вейпов.

Изображения о вреде курения на вейпах и других устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, по мнению Лантратовой, помогут избежать «формирования положительного образа вейпинга» и развенчать миф об их безопасности. Курение электронных сигарет, добавила депутат, усугубляет течение астмы и других заболеваний легких, повышает вероятность сердечно-сосудистых патологий и мутаций ДНК, пишет РБК.