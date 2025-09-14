В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»

86

Необходимо пересмотреть критерии для получения звания «Ветеран труда» и предоставлять его медицинским специалистам, которые зарегистрировали два или более патентов на медицинские изобретения. Об этом 14 сентября заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Парламентарий сообщил, что пересмотреть критерии присвоения звания «Ветеран труда» предложила группа медработников. По словам Миронова, действующие правила позволяют получить это звание при наличии ведомственных наград за заслуги.

По словам Миронова, сегодня звание ветерана труда присваивается гражданам, имеющим награды, включая ведомственные знаки отличия, за значительные заслуги и стаж работы в определенной сфере не менее 15 лет. Общий трудовой стаж для мужчин должен составлять не менее 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет.

«К ведомственным наградам относятся почетные грамоты, благодарности и дипломы федеральных государственных ведомств. Но многие медработники не могут их получить, а значит, и звание ветерана даже при наличии нужного стажа», — приводят слова Миронова «РИА Новости».

Уточняется, что, помимо награжденных ведомственными знаками отличия, предлагается присваивать звание «Ветеран труда» гражданам, которые имеют достаточный трудовой стаж и получили два или более российских патента на медицинские изобретения.

«Справедливая Россия — За правду» будет добиваться принятия этого решения», — заключил Миронов, пишут "Известия".