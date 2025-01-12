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В Госдуме отвергли возможность запрета видеоигр

12 января 2025 10:39
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В Госдуме отвергли возможность запрета видеоигр

Депутаты Государственной думы продолжат обсуждение темы борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что данная тема заинтересовала депутатов Госдумы. Планируется, что обсуждение законопроекта продолжится совместно с родительским сообществом, учителями, экспертами, представителями отрасли, психологами и всеми заинтересованными лицами, подчеркнул Володин.

«Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет. <...> Решение, на которое выйдем, должно обязательно носить сбалансированный характер», — написал председатель Госдумы.

10 января первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин сообщил, что все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через портал «Госуслуги», биометрию или номер телефона в соответствии с новым законопроектом о регулировании видеоигр. По его словам, обязанность организовать эту идентификацию возлагается на правообладателя игры или иное лицо, имеющее право на ее распространение на территории РФ, пишет Газета. 

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