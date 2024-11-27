В Госдуме напомнили сроки уплаты налогов за детей

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Родители несовершеннолетних детей должны оплатить за них имущественные налоги до 2 декабря 2024 года. В список входят недвижимость и транспортные средства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, пишет Ура.ру.

«До 2 декабря 2024 года родители должны уплатить все налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их детям», — сказал Гаврилов. По его словам, речь идет о недвижимости и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние.

Начиная 3 декабря тем, кто не оплатил, начислят пени за каждый день просрочки. Для некоторых категорий детей, например, для детей с инвалидностью, предусмотрены льготы по уплате налога на один объект имущества.

В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный. В 2023 году общая сумма выплаченных пособий по больничному составила 600 миллиардов рублей. И с этих денег россияне еще заплатили подоходный налог. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выплата по больничному не является доходом, пишет Ура.ру.