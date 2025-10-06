В главпочтамте Самары доступно праздничное гашение корреспонденции штемпелем Недели письма 

154

Сегодня во всём мире стартовала Международная неделя письма. В главпочтамте г. Самары с 6 по 12 октября каждый желающий может поставить на своих конвертах или открытках оттиск переводного художественного штемпеля «Международная неделя письма».

Почта России приглашает жителей и гостей г. Самары отметить праздничную неделю специальным гашением письменной корреспонденции. В центральном зале Самарского главпочтамта по адресу ул. Ленинградская, д. 24 любой желающий сможет поставить на своих конвертах, открытках и почтовых карточках оттиск переводного художественного штемпеля «Международная неделя письма». На нем изображён почтовый голубь, дата и памятная надпись, а также индекс почтового отделения 443099. Получить штемпель можно у сотрудника на выделенном рабочем месте (в торговой зоне). Режим работы отделения доступен на сайте или в мобильном приложении Почты.

Памятные конверты и открытки с оригинальными почтовыми штемпелями могут стать приятным подарком как для жителей Самарской области, так и других регионов России и разных уголков мира. В последние годы растёт популярность посткроссинга — международного движения, объединяющего людей через обмен почтовыми открытками. Участники получают письма со всего мира, знакомятся с новыми культурами, заводят друзей, не выходя из дома. Одновременно сохраняется интерес и к традиционной филателии: коллекционеры с трепетом собирают почтовые штемпеля.

Международная неделя письма приурочена к Всемирному дню почты, который ежегодно отмечается 9 октября. В этот день в 1874 г. в швейцарском городе Берне был создан Всемирный почтовый союз. По его решению, с 1957 г. празднование Всемирного дня почты всегда сопровождается проведением Международной недели письма. Она призвана напомнить, что почта — это одна из важнейших социальных отраслей, которая помогает объединять людей из разных городов, стран и даже континентов.

На этой неделе праздничные мероприятия пройдут и в Музее почты в Самаре по адресу ул. Молодогвардейская, д. 144. Здесь можно поучаствовать в бесплатных мастер-классах, посвященных различным граням почтового дела. Узнать подробности и зарегистрироваться можно в личных сообщениях сообщества «Музей почты в Доме Иванова» во «ВКонтакте».

Фото предоставлено пресс-службой УФПС Самарской области