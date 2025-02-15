В ГД внесли законопроект о защите от телефонных и интернет-мошенников

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Правительство РФ внесло в Государственную думу (ГД) законопроект по защите россиян от телефонных и интернет-мошенников. Соответствующий документ 15 февраля опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, пишут "Известия".

Проект предусматривает введение обязательной маркировки звонков, чтобы люди знали, кто пытается с ними связаться. При этом звонок без маркировки с высокой вероятностью будет свидетельствовать о мошенничестве. Также россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и спам-рассылок и запрещать входящие международные звонки.

Кроме того, закон подразумевает запрет на возможность государственных органов и банковских организаций связываться с россиянами через иностранные мессенджеры.

Среди мер защиты также перечислены быстрая смена пароля профиля на портале «Госуслуги», удаление из его базы неактивных номеров, запрет на оформление SIM-карт на свое имя без личного присутствия и запрет передавать их другим лицам.

Также предусмотрена база голосов злоумышленников, которая будет работать на основе госинформсистемы «Антифрод». Так, люди смогут оперативно отслеживать мошенников и пресекать случаи преступления.

В общей сложности в законопроект внесено 30 мер защиты, которые поспособствуют обеспечению безопасности граждан страны.