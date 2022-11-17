В этом году в Самарской области перевыполнят план переселения граждан из аварийного жилья

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по отдельным вопросам работы министерства строительства Самарской области с участием глав муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.ru.freepik.com

Основное внимание участники совещания уделили вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан – детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, обманутых дольщиков. Для региона все эти вопросы являются приоритетными и находятся на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В этом году на приобретение квартир для категории детей-сирот выделен беспрецедентный объем средств, перед муниципалитетами стоит задача приобрести 867 квартир. Уже приобретено 595, предоставлено 414 жилых помещений.

На текущей неделе завершают эту работу муниципальные районы Кошкинский, Красноярский, городской округ Тольятти. Красноармейский район до конца ноября планирует приобрести все необходимые жилые помещения, в городском округе Новокуйбышевск с этой задачей справятся до конца года. В областной столице оставшиеся жилые помещения подобраны, в настоящее время осуществляются мероприятия по формированию муниципальных контрактов.

Виктор Кудряшов поблагодарил за эффективную работу глав муниципальных районов Кинельский, Клявлинский, Кошкинский, Нефтегорский, Сызранский, Челно-Вершинский и городского округа Кинель. Эти муниципалитеты, выполнив в полном объеме плановую задачу на 2022 год, обратились за выделением средств на приобретение дополнительных жилых помещений для категории детей-сирот. Распоряжение о перераспределении средств в настоящее время проходит процедуру согласования.

«В этом году муниципальные образования в целом справляются с поставленной задачей, и до конца текущего года она, безусловно, будет решена. 867 квартир – это абсолютный рекорд. Ежегодно мы приобретали по 500-600 квартир, в этом году фактически в 1,5 раза больше. Это серьезный шаг в решении проблемы очередности. Отмечу, что сегодня в Самарской области среднее время ожидания квартиры одно из самых низких в стране», – подчеркнул председатель Правительства Самарской области.

На совещании проанализировали ход реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В настоящее время из непригодного для проживания жилищного фонда расселено порядка 8,8 тысяч граждан из аварийного жилого фонда общей площадью более 147,6 тыс. кв. метров. В целом по программе до конца 2024 года осталось расселить 15,5 тысяч граждан из аварийного жилого фонда общей площадью 237 тыс. кв. метров, из них в 2022 году планируется улучшить жилищные условия 2329 человек (959 жилых помещений площадью 33 тыс. кв. метров).

Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов: «Перед нами стоят крайне амбициозные задачи – более 24 тысяч граждан необходимо переселить до конца 2024 года, на год раньше нормативного срока. Регион взял на себя такое обязательство. Сегодня эта задача также решается достаточно успешно. План текущего года нарастающим итогом предполагаем исполнить на 108 процентов, то есть перевыполнить показатели переселения. Для этого привлекаются значительные ресурсы из регионального бюджета, это связано, в том числе, с увеличением стоимости жилья на рынке. Сегодня все квартиры, которые должны быть приобретены для этих целей, закантрактованы, происходит сдача домов и передача их гражданам».

Участники совещания обсудили текущий статус завершения строительства проблемных объектов и решения проблем обманутых дольщиков. В результате проведенной работы в 2022 году министерством строительства из перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, было исключено 18 домов, удовлетворены права требования 691 пострадавших граждан – участников долевого строительства. На текущий момент в Едином реестре проблемных объектов числится 22 объекта. До конца года планируется исключить из ЕРПО еще 12 домов: 4 дома в рамках выплаты Фондом дольщикам денежной компенсации, 8 – завершением строительства и вводом в эксплуатацию.

«Ставим перед собой цель в этом году не менее 30 объектов вывести из реестра проблемных объектов, то есть предоставить людям выплаты или квартиры. Это серьезная задача, но она выполнима. Есть вопросы по одному-двум объектам, но они тоже будут решены до конца текущего года. Уверен, что результаты этого года будут заметны огромному количеству людей, которые получат долгожданное жилье. На следующий год останется 10 наиболее сложных объектов, по ним работа ведется уже сейчас, спланированы ресурсы, нет сомнения, что в следующем году мы эту задачу решим полностью», – резюмировал Виктор Кудряшов.

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