В Элисте открыли бронзовый памятник Виктору Цою в честь 60-летия со дня рождения музыканта

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Бронзовый памятник лидеру группы "Кино" Виктору Цою открыли во вторник в республиканском центре Калмыкии - Элисте. Открытие приурочили к 60-летию со дня рождения певца, поэта и композитора, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Элистинского городского собрания.

"Памятник установлен в центре города на Аллее Героев, напротив шахматной ротонды. Скульптура повторяет известный кадр из фильма "Игла", главную роль в котором исполнил культовый музыкант. Это подарок городу от столичного предпринимателя Мингияна Яшаева, являющегося поклонником творчества Виктора Цоя", - говорится в сообщении.

Автором является калмыцкий скульптор Николай Галушкин, литье из бронзы выполнил скульптор-литейщик Сергей Коробейников. По словам Яшаева, работа над памятником заняла более 10 лет.

Фото: Калмыкия онлайн