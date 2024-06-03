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В единственном самарском вузе силовой структуры отметили тридцатилетие учебного заведения

3 июня 2024 11:14
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в единственном самарском вузе силовой структуры отметили тридцатилетие учебного заведения

Награды, творческие номера, показательные выступления бойцов-рукопашников. Так 1 июня на плацу Самарского юридического института ФСИН России отметили тридцатилетие с момента создания.

На торжественном построении личного состава присутствовали почетные гости – представители силовых структур, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций, а также выпускник прошлых лет.

Открывая торжественное мероприятие, врио начальника института полковник внутренней службы Дмитрий Панарин напомнил историю праздника: 1 июня в 1994-ом году на самарской земле появилось первое в истории региона учебное заведение силовой структуры – филиал Елабужской школы милиции. Родилось оно в непростые для страны времена: нет финансирования, нет четкого понимания того, куда будет двигаться государство. Но защитники людей, те, кто будет противостоять преступникам, нужны всегда.

Тогда основатель института Александр Владимирович Горожанин принял на себя смелое, непростое, но такое нужное стране и людям решение: создать самарскую школу правоохранителей. И у него и его единомышленников все получилось. В 1996-ом году уже состоялся первый выпуск. Потом события понеслись – обретение самостоятельности, смена профиля с милицейского на подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы, переход в другое министерство – юстиции. А в 1999-ом, всего через пять лет, обретение статуса вуза. Стремительный рост, обусловленный жизненной необходимостью.

Сотрудникам и курсантам института за успехи в службе, научной и творческой деятельности вручили награды от органов федеральной, региональной и муниципальной власти, а также от руководства ФСИН России.

Праздничная программа продолжилась выступлениями, которые подготовили курсанты института. Ансамбль девушек-барабанщиц представил новую программу, которую они тщательно готовили и репетировали.

Взвод почетного караула также порадовал зрителей новыми элементами в выступлении, сорвав аплодисменты.

Группа спортивного совершенствования по рукопашному бою устроила настоящее представление, продемонстрировав приему борьбы и акробатические трюки.

Творческая группа курсантов приготовила также вокальные и танцевальные номера.

Особый колорит празднику придавал оркестр областного Управления Росгвардии.

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