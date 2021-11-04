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В единстве сила: в Самарской области проживают более ста национальностей

4 ноября 2021 09:26
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Многонациональный регион вместе со всей страной празднует День народного единства.

Многонациональный регион вместе со всей страной празднует День народного единства. Более 100 национальностей и более 14 этнических групп проживают в Самарской области, более трех миллионов человек живут в мире и согласии не просто в одном регионе, а зачастую под одной крышей.

Немного истории. Для России – 4 ноября 1612 года – символическая дата. В этот день Москва и российское государство еще не освобождено от польских захватчиков. Стены Кремля на тот момент осаждены врагом. 4 ноября - переломный день, сплотивший нацию, - народные объединения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разгромили поляков. Более десяти тысяч воинов разных национальностей и сословий народного ополчения сражались бок о бок под руководством Минина и Пожарского. Ими двигала общая цель, и это единство не могли сломить никакие внешние силы и внутренние разногласия.

Наблюдая жизнь и отношение людей друг к другу в многонациональном регионе, муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин пришел к такому же выводу.

«В «Коране» сказано: «Я создал вас из одной пары и разделил на разные народы и расселил вас по всей земле, чтобы вы узнавали друг друга». Мы все разные, но у нас есть общая страна, общая цель - чтобы Россия процветала. Нашу страну можно ставить в пример другим странам, где пытаются навязать доминирование одной нации, одной религии. Это неизбежно приводит к конфликтам. В России другой принцип: мы ценим уникальность друг друга и уважаем чувство национальной гордости проживающих здесь наций, –  подчеркнул муфтий Самарской области. – Это прекрасно, когда человек любит свой родной язык, кухню, национальную одежду, музыку, и это никак не задевает чувства других людей, наоборот, позволяет лучше узнать другую культуру. Многонациональность не разъединяет, а объединяет нас. Вместе мы еще более сильны, дружны и уникальны, чем по отдельности. Если у вас в руках букет роз, то это только розы, и ничего более. А если у вас в руках букет, где собраны множество самых разных цветов, то это – неповторимый букет со сложным ароматом, единственный в своем роде. И каждый цветок приносит что-то  свое в общую красоту».

В Самарской области - не редкость и многонациональные браки.

«У меня немецкие корни, а у жены – русские и украинские, но мы не чувствуем себя «многонациональной семьей». Для нас важна гражданская идентичность, мы считаем себя русскими, – рассказал директор Центра социального и межкультурного партнерства «Содружество» Дмитрий Мюльбах. - Я думаю, что какие-то сложности могут возникать у семей, где в браке состоят люди разных конфессий и очень трепетно относятся к вопросам религии. У нас религиозных разногласий нет, мы оба - в христианстве. А вообще, чем больше проходит времени, тем сильнее ассимиляция с той страной, людьми, которые здесь живут».

Муфтий Самарской области уверен, что религия вовсе не помеха, а наоборот – залог взаимопонимания людей.

«Наш народ - потомки булгар - живет на территории Самарской области много веков. Мы живем в мире и согласии, и в этом нам помогает религия. Люди верующие, вне зависимости от их веры, понимают друг друга. Это обеспечивает мир и добрососедские отношения в нашей многонациональной области и стране. Если человек религиозен, он уважает выбор другого человека. Никто не может отнять права выбора и навязать свой», - считает Талип хазрат Яруллин.

В одном мнении солидарны все – россияне объединяются перед лицом трудностей, что позволяет противостоять любым бедам. И нынешняя пандемия это наглядно показывает: мы готовы оказывать поддержку и помощь друг другу, не обращая внимания на национальность, религию или мировоззрение.

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