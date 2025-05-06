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В  десяти населенных пунктах губернии загорелись новые Вечные огни

6 мая 2025 19:59
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В Кинеле, Отрадном, Серноводске, Похвистнево, Безенчуке, поселке Рощинский, селах Большая Глушица, Челно-Вершины, Августовка, Марьевка.

6 мая 2025 года, накануне Дня Победы, в десяти населенных пунктах Самарской области загорелись новые Вечные огни. Неугасаемые символы памяти и военной славы теперь украшают мемориальные комплексы в Кинеле, Отрадном, Серноводске, Похвистнево, Безенчуке, поселке Рощинский, селах Большая Глушица, Челно-Вершины, Августовка, Марьевка.

Эти события стали частью масштабной всероссийской патриотической акции «Храним огонь Победы». В этот день и час Вечные огни были зажжены в 80 населенных пунктах страны. Центральной площадкой акции стал мемориальный комплекс «Журавли» на Невском воинском кладбище в Санкт-Петербурге. 

 Частичку огня сюда доставили из столицы от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На прямую связь с Петербургом вышли регионы страны - от Дальнего Востока до Ростова-на-Дону.

«Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Храним огонь Победы», которая проходит по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня мы вместе со всей Россией зажгли у мемориалов в городах и районах нашего региона Вечные огни, которые станут по-настоящему вечными. Значимо, что в год 80-летия Великой Победы у нас появилось три новых мемориальных огня - в Отрадном, Рощинском и Серноводске, а еще в семи муниципалитетах они теперь будут гореть постоянно - как вечное напоминание о подвиге всех, кто отдал жизнь за Родину. Вечный огонь - это не просто пламя, это символ нашей неугасаемой благодарности поколению победителей. И мы бережно храним его, передавая следующим поколениям!», - подчеркнул Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В Самарской области центром проведения акции стал поселок Алексеевка г.о. Кинель. Здесь находится знаковое место для самарцев – мемориал, посвященный семье Володичкиных. В центре мемориала – скульптурная композиция в честь матери, Прасковьи Еремеевны, воспитавшей девятерых сыновей-героев, которые встали на защиту Родины и отдали за нее жизнь.

 «Памятник «Семье Володичкиных» для меня особенный - его я посетил в числе первых 22 июня 2024 года. Тогда же жители поселка рассказали мне, что мемориальный огонь горит непостоянно. Дал поручение исправить ситуацию и привести в порядок все места памяти в Самарской области. И сегодня мы можем уже точно сказать, что задача выполнена. Храним огонь Победы. Сохраним историческую память!» - поделился в своем телеграм-канале Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Среди гостей церемонии Нина Косарева.  Она долгие годы работала в Алексеевской школе учителем и директором. Со своими воспитанниками Нина Антоновна собрала информацию о семье Володичкиных и сделала ее историю достоянием всей страны. Именно благодаря ей в поселке появился музей семьи. В 90-е годы на уровне руководства страны было принято решение о строительстве мемориала. 

«Огонь памяти всегда горел в сердцах всех послевоенных поколений. Русский народ очень ответственно относится к своей истории. В свое время меня поддержали и увековечили память об этой семье. Сейчас молодые люди, приходя к этому мемориалу, будут вспоминать о материнском подвиге», - рассказала собравшимся Нина Антоновна.

Чтобы принять участие в памятной акции, к монументу пришли ветераны, участники специальной военной операции, юнармейцы, представители общественных объединений, множество неравнодушных жителей.

От имени главы региона к собравшимся обратился первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

«С большой гордостью принимаю участие в этом мероприятии. В канун самого большого нашего праздника, Дня Победы, в нашей стране зажигаются 80 Вечных огней. Вечный огонь – это символ памяти, символ той цены, которую заплатил наш народ за то, чтобы мы сегодня жили в свободной и сильной стране. Хочу сказать огромное спасибо ветеранам за то, что отстояли нашу Родину. Мы преклоняемся перед тем подвигом, который совершили наши предки. Спасибо всем патриотам и защитникам Отечества, всем молодым ребятам, юнармейцам, которые пришли сегодня к Вечному огню, всем кто помнит и чтит подвиг нашего народа», - подчеркнул председатель Правительства Самарской области.

От частицы пламени Вечного огня, горящего у мемориала, посвященного Скорбящей Матери-Родине в Самаре, огонь в чаше памятника семье Володичкиных зажег работник предприятия «Газпром трансгаз Самара» Сергей Миронов.

По словам генерального директора предприятия Владимира Субботина, для работников «Газпром трансгаз Самара» это почетная миссия, которая войдет в историю компании.

«Время идет, хочется, чтобы мы сохранили историческую память о подвиге наших воинов, чтобы наши дети и внуки хранили и передавали ее из поколения в поколение. Это наша гордость – за страну, за всех россиян», - подчеркнул Владимир Субботин.

В завершение участники и гости торжественной церемонии зажжения Вечного огня возложили цветы к памятнику семье Володичкиных и почтили память защитников Отечества минутой молчания.

 

Фото: Пресс-служба Самарской области, «Волжская коммуна»

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