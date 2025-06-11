В День России в Губернии пройдут праздничные мероприятия

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Традиционно праздничные мероприятия проводят во всех муниципальных образованиях Самарской области: вручают государственные награды, организуют концерты, фотовыставки, волонтеры раздают ленты с триколором.



В этом году праздничные мероприятия будут объединены общей темой «Мы – будущее страны!». В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, тема патриотизма будет звучать через примеры молодых людей нашей страны, которые олицетворяют собой лучшие качества России – её героизм, ум, талант, развитие и стремление к процветанию.



12 июня в честь праздника состоится большое праздничное мероприятие – на площади Куйбышева в Самаре выступят популярные коллективы Самарской области: молодёжные группы «Волны» и «Кинемо», хореографические коллективы «Новые лица» и «М5 шоу», группа «Утро» и многие другие. Кульминацией празднования станет выступление популярной российской рок-группы «Звери». Концерт начнется в 18.00 и завершится в 22.00.



«В этот значимый день мы отмечаем достижения нашей многонациональной Родины, гордимся её культурным наследием и историей, а также смотрим с надеждой в будущее. Культура является важнейшей составляющей нашего государства, объединяющей людей, формирующей нашу идентичность и создающей атмосферу взаимопонимания. Мы стремимся сохранять и развивать наше культурное достояние, чтобы каждый мог почувствовать гордость за свою страну и её достижения», – поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Накануне, и в день праздника, в областных учреждениях культуры пройдут мероприятия, посвященные Дню России.

11 июня в Самарской областной детской библиотеке специально для семейной аудитории подготовили интерактивную программу, в ходе которой читатели познакомятся с особенностями и достопримечательностями родного Самарского края и страны. А также пройдет познавательная игра по книгам о выдающихся людях нашей страны «Вдохновляющие истории».

11 июня в 18:00 День России отметят на Молодежном проспекте Самарской областной библиотеки для молодежи. В программе: «Книжный разговор» - обзор современной прозы с Татьяной Хаминой и Федором Замыцким; лекция «Образ родины в русской живописи» с демонстрацией репродукций самых известных картин.

12 июня в Галерее ремесел Агентства социокультурных технологий пройдет акция «Надень народное на День России». Это совместный проект Галереи со Школой креативных индустрий г.о. Кинель. Здесь пройдет специализированная фотосьемка для тех, кто придет в народном костюме. Музей Алабина приглашает на встречу «Родина - наш дом родной». Разговор пойдет о дружбе народов, традициях и обычаях. Самарский Археологический Центр проведет экскурсию по экспозиции «Лицом к лицу» посвященной Дню России и проблемам современной археологии и антропологии в формировании представлений о прошлом Самарского края.

Самарский областной художественный музей 12 июня приглашает в историко-музейный комплекс в с. Ширяево, где пройдет ежегодный музейный фестиваль «Колыбель ремесел», приуроченный к празднованию Дня России. Гостей фестиваля ждут интерактивные тематические экскурсии, мини-ярмарки, выставки, мастер-классы, авторские показы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Самарской области, а также насыщенная театрально-музыкальная программа.

Приглашаем всех принять участие в праздновании и отметить вместе День России. Это день, когда мы вспоминаем наши достижения, культуру и то, что делает нашу страну уникальной.