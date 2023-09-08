В День города в Историческом парке Самары подготовили праздничную программу

Я нашел ошибку
Главные новости:
При трудоустройстве участники программ получают единовременные компенсационные выплаты.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно привлекают в медучреждения СО десятки специалистов
Каждый гость интерактивной площадки Почты смог бесплатно отправить в любую точку мира уникальную тематическую открытку, посвященную науке, инновациям, технологиям и педагогике.
Почта России доставит тысячу уникальных открыток с форума «Вектор Самарской науки»
Из них около 2 тысяч – независимые наблюдатели от Общественной палаты, которые прошли предварительное обучение. 
На выборах в Самарской области работает порядка 6 тысяч наблюдателей
В основном при лечении используется хирургический метод. За 1,5 года самарские онкологи провели 290 операций по удалению меланомы.
Самарские онкологи проводят сложные реконструктивные операции при меланоме стопы
На ярмарке можно приобрести овощи и фрукты, мед, различные мясные и молочные продукты, приправы, консервацию и сладости как от местных производителей, так и из других регионов.
В Самаре продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия.
В Красноармейском районе при лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли оба водителя
В соревновании участвовало 10 команд.
На стадионе «Динамо» состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников УФСИН СО
Как и где получить одну из самых востребованных профессий современности, узнали участники мероприятия в Самаре.
День открытых дверей «Школы GR» прошёл в самарском центре «Мой бизнес»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.2
0.36
EUR 105.28
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День города в Историческом парке Самары подготовили праздничную программу

8 сентября 2023 14:20
154
День города Самара - один из самых важных и масштабных мероприятий осени. В 2023 году городу на реке Волга исполнится 437 лет.

День города Самара - один из самых важных и масштабных мероприятий осени. В 2023 году городу на реке Волга исполнится 437 лет.

В 1586 году по приказу царя Федора Иоанновича князем Григорием Засекиным была основана самарская крепость, которая являлась пограничной заставой, а самый первый День города отметили в 1886 году. В этом году день города в Самаре отмечают 10 сентября, в честь этого в Историческом парке Самары подготовили праздничную программу:

12:00 Экскурсия «Самарский край: от каменного века до крепости Самара».
Экскурсия знакомит с древней историей Самарского края, начиная со времени освоения человеком этих территорий в эпоху палеолита и заканчивая основанием крепости в 1586 г.
Вы узнаете о первых находках на территории города Самара; о различных кочевых племенах; о том, как связаны венгры с Самарской землей; о ярких событиях и значимости Самарского Поволжья в истории Волжской Болгарии, Хазарского каганата, Золотой Орды; о знаменитой битве на Кондурче и многом другом.
Стоимость: 250 рублей. (6+)

13:00 Экскурсия «Самара: от крепости до губернии» в зале династии Романовых, которая представляет собой почти четырехсотлетнюю историю Самары, начиная от строительства крепости в 1586 году и заканчивая революцией 1917 года.
Стоимость 250 рублей. (6+)

14:00 Праздничный концерт.
Концерт детских творческих танцевальных и музыкальных коллективов, 0+

16:00 Интеллектуальный квиз «Самарские знатоки», где участники смогут проверить свои знания о богатой истории Самары, ее природных и этнографических особенностях.
Стоимость 150 рублей. (12+)

Вход в экспозиции бесплатный, сообщает пресс-служба Исторического парка.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
8 сентября 2023  12:41
В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами
208
В воскресенье, 10 сентября, общественный транспорт в Самаре будет работать до 24:00
8 сентября 2023  12:08
10 сентября общественный транспорт в Самаре будет работать до 24:00
192
В Самарской области 8 сентября открылись избирательные участки
8 сентября 2023  09:10
В Самарской области 8 сентября открылись избирательные участки
334
Новый завод по переработке масла в Самарской области обеспечил 700 рабочих мест.
7 сентября 2023  16:56
В Самарской области заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла
575
Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»
7 сентября 2023  09:42
Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»
344
Весь список