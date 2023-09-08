В День города в Историческом парке Самары подготовили праздничную программу

День города Самара - один из самых важных и масштабных мероприятий осени. В 2023 году городу на реке Волга исполнится 437 лет.
В 1586 году по приказу царя Федора Иоанновича князем Григорием Засекиным была основана самарская крепость, которая являлась пограничной заставой, а самый первый День города отметили в 1886 году. В этом году день города в Самаре отмечают 10 сентября, в честь этого в Историческом парке Самары подготовили праздничную программу:
12:00 Экскурсия «Самарский край: от каменного века до крепости Самара».
Экскурсия знакомит с древней историей Самарского края, начиная со времени освоения человеком этих территорий в эпоху палеолита и заканчивая основанием крепости в 1586 г.
Вы узнаете о первых находках на территории города Самара; о различных кочевых племенах; о том, как связаны венгры с Самарской землей; о ярких событиях и значимости Самарского Поволжья в истории Волжской Болгарии, Хазарского каганата, Золотой Орды; о знаменитой битве на Кондурче и многом другом.
Стоимость: 250 рублей. (6+)
13:00 Экскурсия «Самара: от крепости до губернии» в зале династии Романовых, которая представляет собой почти четырехсотлетнюю историю Самары, начиная от строительства крепости в 1586 году и заканчивая революцией 1917 года.
Стоимость 250 рублей. (6+)
14:00 Праздничный концерт.
Концерт детских творческих танцевальных и музыкальных коллективов, 0+
16:00 Интеллектуальный квиз «Самарские знатоки», где участники смогут проверить свои знания о богатой истории Самары, ее природных и этнографических особенностях.
Стоимость 150 рублей. (12+)
Вход в экспозиции бесплатный, сообщает пресс-служба Исторического парка.
Фото: пресс-служба Исторического парка