В День города в Историческом парке Самары подготовили праздничную программу

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День города Самара - один из самых важных и масштабных мероприятий осени. В 2023 году городу на реке Волга исполнится 437 лет.



В 1586 году по приказу царя Федора Иоанновича князем Григорием Засекиным была основана самарская крепость, которая являлась пограничной заставой, а самый первый День города отметили в 1886 году. В этом году день города в Самаре отмечают 10 сентября, в честь этого в Историческом парке Самары подготовили праздничную программу:



12:00 Экскурсия «Самарский край: от каменного века до крепости Самара».

Экскурсия знакомит с древней историей Самарского края, начиная со времени освоения человеком этих территорий в эпоху палеолита и заканчивая основанием крепости в 1586 г.

Вы узнаете о первых находках на территории города Самара; о различных кочевых племенах; о том, как связаны венгры с Самарской землей; о ярких событиях и значимости Самарского Поволжья в истории Волжской Болгарии, Хазарского каганата, Золотой Орды; о знаменитой битве на Кондурче и многом другом.

Стоимость: 250 рублей. (6+)



13:00 Экскурсия «Самара: от крепости до губернии» в зале династии Романовых, которая представляет собой почти четырехсотлетнюю историю Самары, начиная от строительства крепости в 1586 году и заканчивая революцией 1917 года.

Стоимость 250 рублей. (6+)



14:00 Праздничный концерт.

Концерт детских творческих танцевальных и музыкальных коллективов, 0+



16:00 Интеллектуальный квиз «Самарские знатоки», где участники смогут проверить свои знания о богатой истории Самары, ее природных и этнографических особенностях.

Стоимость 150 рублей. (12+)



Вход в экспозиции бесплатный, сообщает пресс-служба Исторического парка.

Фото: пресс-служба Исторического парка

