В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню

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В четверг, 9 декабря, в День Героев Отечества Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с земляками возложил цветы к Вечному огню и мемориалу «Куйбышевцы – Герои Советского Союза». Участие в церемонии приняли представители регионального Правительства и парламента, общественных организаций, волонтеры, студенты.

Среди тех, кому памятная дата близка, – студент Самарского энергетического колледжа Владислав Волчанский. В его семье с гордостью вспоминают прадеда, который во время Великой Отечественной войны дошел до Будапешта. Сам молодой человек интересуется историей страны, участвует в патриотических мероприятиях.

«Лично для меня День Героев Отечества – очень важный день, в каждой семье есть кого вспомнить, есть кем гордиться, – говорит Владислав. – Ведь никто кроме нас, ныне живущих, не может это сделать. Ну а мы будем передавать эту память своим детям, внукам».

В школьные годы в почетном карауле у Вечного огня стоял Максим Виденеев, сегодня он пришел на площадь Славы с цветами. «Страна должна знать и помнить своих Героев, – считает молодой человек. – На них мы должны равняться. Для меня пример – прадед. Он прошел всю войну, выжил, вернулся домой, восстанавливал страну. Эти люди – глыбы».

О том, что имена Героев навсегда останутся в истории России, в сердцах современников и памяти благодарных потомков, в своем поздравлении отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Это Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, ветераны войн, покорители космоса, военные, спасатели, стражи порядка, медработники, а также многие неравнодушные люди, которые в трудную минуту, не задумываясь, приходят на помощь погибающим, терпящим бедствие, нуждающимся в помощи», – подчеркнул Глава региона.

День Героев Отечества – праздник сравнительно молодой: памятная дата в России отмечается с 2007 года. Ее установление было приурочено к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II, когда в 1769 году был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. В тот период им награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года. Главная государственная награда сегодня – звание Герой Российской Федерации – была установлена в 1992 году. Знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

«Помогать ближнему, не бросать его в беде, вставать на защиту угнетенных и не бояться отдать жизнь за Родину – это в нашем национальном характере, который ковался веками напряженного труда и ратных подвигов многих поколений россиян. Благодаря патриотизму и отваге наш народ победил в самой страшной и кровопролитной в истории человечества Великой Отечественной войне, восстановил из руин города и села, добился выдающихся достижений в науке, промышленности, образовании, здравоохранении, культуре и спорте», – отметил Губернатор.

В реестре Самарской областной общественной организацией «Герои Отечества» числится 378 человек, имеющих в разное время связь с регионом. Из них: 84 Георгиевских кавалера, 285 Героев Советского Союза, 41 Полных кавалеров ордена Славы, 52 Героя Российской Федерации, 313 Героев Социалистического труда, 11 Полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

«Самарская земля всегда славилась своими Героями, внесшими огромный вклад в защиту, укрепление и развитие страны. Их нелегкий труд, самоотверженное служение Родине, безграничная преданность и любовь к Отчизне, ответственность за ее судьбу служат нравственным ориентиром для сегодняшних поколений. Наш долг – помнить о подвигах лучших сынов и дочерей Отечества, воспитывать на их примере наших детей и внуков», – подчеркнул Дмитрий Азаров в своем поздравлении.

В этом году всем, кто награжден высшими государственными наградами Российской Федерации и членам семей погибших Героев Отечества, проживающих в Самарской области – всего 40 человек – от имени губернатора вручат ценные подарки.

В школах региона в этот памятный день проходят «Уроки мужества». Напомним, что в Самарской области более 120 образовательных учреждений носят имена Героев Отечества.