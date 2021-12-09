В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню

Я нашел ошибку
Главные новости:
264 человека за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть".
СК задержал гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" по подозрению во взяточничестве
Они  перешли на оплату тепловой энергии по факту.
В 2021 году свыше 4500 жителей Самарской области выбрали наиболее комфортный способ расчета за тепло
В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год.
Дмитрий Яксонов и Центр тестирования ГТО Тольятти - победители Национальной спортивной премии
К обсуждению проблем граждан подключился также Глава муниципального района Пестравский Сергей Ермолов. 
Сенатор РФ Фарит Мухаметшин провел личный прием жителей Пестравского района Самарской области
Заявка университета была отобрана в финал конкурса из 3053 претендентов.
Самарский университет им. С.П. Королёва - номинант премии «Знание»
Жена Мейера Инна также является обвиняемой, ее следствие просит отправить под домашний арест.
Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве  на 2,5 миллиарда рублей
Участники зимних стартап-выходных смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для его масштабирования.
В Самарской области пройдут зимние стартап-выходные для предпринимателей
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню

9 декабря 2021 13:20
162
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню

В четверг, 9 декабря, в День Героев Отечества Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с земляками возложил цветы к Вечному огню и мемориалу «Куйбышевцы – Герои Советского Союза». Участие в церемонии приняли представители регионального Правительства и парламента, общественных организаций, волонтеры, студенты.

Среди тех, кому памятная дата близка, – студент Самарского энергетического колледжа Владислав Волчанский. В его семье с гордостью вспоминают прадеда, который во время Великой Отечественной войны дошел до Будапешта. Сам молодой человек интересуется историей страны, участвует в патриотических мероприятиях.

«Лично для меня День Героев Отечества – очень важный день, в каждой семье есть кого вспомнить, есть кем гордиться, – говорит Владислав. – Ведь никто кроме нас, ныне живущих, не может это сделать. Ну а мы будем передавать эту память своим детям, внукам».

В школьные годы в почетном карауле у Вечного огня стоял Максим Виденеев, сегодня он пришел на площадь Славы с цветами. «Страна должна знать и помнить своих Героев, – считает молодой человек. – На них мы должны равняться. Для меня пример – прадед. Он прошел всю войну, выжил, вернулся домой, восстанавливал страну. Эти люди – глыбы».

О том, что имена Героев навсегда останутся в истории России, в сердцах современников и памяти благодарных потомков, в своем поздравлении отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Это Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, ветераны войн, покорители космоса, военные, спасатели, стражи порядка, медработники, а также многие неравнодушные люди, которые в трудную минуту, не задумываясь, приходят на помощь погибающим, терпящим бедствие, нуждающимся в помощи», – подчеркнул Глава региона.

День Героев Отечества – праздник сравнительно молодой: памятная дата в России отмечается с 2007 года. Ее установление было приурочено к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II, когда в 1769 году был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. В тот период им награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года. Главная государственная награда сегодня – звание Герой Российской Федерации – была установлена в 1992 году. Знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

«Помогать ближнему, не бросать его в беде, вставать на защиту угнетенных и не бояться отдать жизнь за Родину – это в нашем национальном характере, который ковался веками напряженного труда и ратных подвигов многих поколений россиян. Благодаря патриотизму и отваге наш народ победил в самой страшной и кровопролитной в истории человечества Великой Отечественной войне, восстановил из руин города и села, добился выдающихся достижений в науке, промышленности, образовании, здравоохранении, культуре и спорте», – отметил Губернатор.

В реестре Самарской областной общественной организацией «Герои Отечества» числится 378 человек, имеющих в разное время связь с регионом. Из них: 84 Георгиевских кавалера, 285 Героев Советского Союза, 41 Полных кавалеров ордена Славы, 52 Героя Российской Федерации, 313 Героев Социалистического труда, 11 Полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

«Самарская земля всегда славилась своими Героями, внесшими огромный вклад в защиту, укрепление и развитие страны. Их нелегкий труд, самоотверженное служение Родине, безграничная преданность и любовь к Отчизне, ответственность за ее судьбу служат нравственным ориентиром для сегодняшних поколений. Наш долг – помнить о подвигах лучших сынов и дочерей Отечества, воспитывать на их примере наших детей и внуков», – подчеркнул Дмитрий Азаров в своем поздравлении.

В этом году всем, кто награжден высшими государственными наградами Российской Федерации и членам семей погибших Героев Отечества, проживающих в Самарской области – всего 40 человек – от имени губернатора вручат ценные подарки.

В школах региона в этот памятный день проходят «Уроки мужества». Напомним, что в Самарской области более 120 образовательных учреждений носят имена Героев Отечества.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
09 декабря 2021, 14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 28 пациентов умерли и 578 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
257
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
09 декабря 2021, 12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
Программа события формировалась с учетом вопросов и предложений, поступивших от представителей бизнес-сообщества.  Бизнес
184
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
08 декабря 2021, 13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Такие данные приводит оперштаб. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
475
В центре внимания
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
262
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
158
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
184
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
475
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
551
Весь список