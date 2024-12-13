В честь 500-летия Новодевичьего монастыря Почта России выпустила марку

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В серии «Всемирное наследие ЮНЕСКО» в обращение вышел почтовый блок, посвящённый 500-летию Новодевичьего монастыря.

На почтовом блоке изображена панорама монастыря. Тираж марки — 18 000 экземпляров, номинал — 200 руб. Дополнительно к выпуску блока Почта издала конверты первого дня и изготовила штемпель специального гашения для Москвы. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь в Москве — один из самых больших в России. В 1524 г. его заложил великий князь владимирский и московский Василий III в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Так он хотел отблагодарить Богородицу за возвращение Смоленска в состав русских земель из Великого княжества Литовского.

«Новым» монастырь назвали по отношению к более древним — Зачатьевскому (тогда он назывался Стародевичьим) и Вознесенскому (до 1929 г. стоявшему на территории Московского Кремля). «Девичьим» — по расположению: историческую местность в излучине Москвы-реки называли в те времена Девичьим полем.

Зубчатые крепостные стены и башни возвели в конце XVI в. при Борисе Годунове, в XVII в. башни украсили великолепные ажурные короны. Архитектурный ансамбль монастыря, сложившийся в XVI–XVII вв., не претерпел существенных изменений. В качестве исключительного по сохранности образца московского барокко и общечеловеческого достояния он охраняется ЮНЕСКО.