В честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная тематическая иллюминация

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18 марта филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона по случаю 10-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Тематический сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 23:00 местного времени. На телебашне появится триколор и надпись «10 лет вместе! С днем воссоединения Крыма с Россией»

Праздничной подсветкой засияют телебашни РТРС в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Костроме, Назрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Саранске, Тамбове, Улан-Удэ, Челябинске и других городах.

18 марта 2014 года подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.