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В Челябинске родители привели в детсад дочь с прослушкой в бантике

1 ноября 2023 19:06
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Родители девочки объяснили свой поступок тем, что хотели проверить, ругается ли дочь матом.

В Челябинске родители установили на дочь прослушивающее устройство и отвели в частный детский сад. Об этом 1 ноября сообщила бывшая воспитательница учреждения, пишут "Известия".

«Я поправляла бантики — и внутри одного что-то нажалось. Я не знала, что это было, потом руководство выяснило, что это прослушивающее устройство. Это очень неприятная ситуация», — сообщила уволившаяся после инцидента сотрудница челябинскому сайту 74.ru.

Она отметила, что в этот садик дети ходят с наручными часами, в которых также есть функция звукозаписи. Женщина отметила, что ситуации, когда сотрудники знают о том, что ведется запись, и когда не осведомлены об этом, разные. Воспитатель назвала ситуацию неприятной. Она отметила, что больше не хотела работать в таких условиях и уволилась.

«Раз это случилось, мы должны принимать меры, в том числе, чтобы воспитатели чувствовали себя защищенными. Педагог после этого уволилась — ей было очень обидно, это унизило ее», — передает слова хозяйки детсада «Газета. RU»

Родители воспитанницы объяснили свой поступок тем, что хотели проверить, ругается ли дочь матом.

При этом хозяйка частного детсада называет нормальной семью девочки, которая пришла в детсад с прослушивающим устройством. Она подчеркнула, что родители заботятся о своих детях. Владелица учреждения отметила, что у нее нет претензий к родителям девочки, однако договор с семьей расторгли. По ее мнению, они пожалели о своем поступке.

 

Фото:   freepik.com

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