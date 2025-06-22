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В час начала Великой Отечественной войны сотрудники регионального УФСИН и Самарского юридического института ФСИН России возложили цветы к вечному огню

22 июня 2025 10:26
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В час начала Великой Отечественной войны сотрудники регионального УФСИН и Самарского юридического института ФСИН России возложили цветы к вечному огню

Одновременно с восходом солнца на площадь Славы, а также в городах Сызрань и Тольятти, к вечному огню сплоченными рядами, от рядового до генерала, вышли сотрудники УФСИН России по Самарской области и Самарского юридического института ФСИН России. В руках красные гвоздики и свечи ­– символ Дня памяти и скорби по погибшим в самой кровопролитной битве в истории нашей страны.

У вечного огня в почетном карауле стояли курсанты СЮИ – как знак преемственности поколений защитников Отечества.

Именно в четыре часа утра было решено отдать дань памяти защитникам Родины и невинным жертвам Великой Отечественной войны, в то самое время, когда 84 года назад войска нацисткой Германии и ее союзников перешли границу СССР и напали на нашу страну.

Не было громких речей, каждый, кто возлагал цветы к пламени вечного огня думал о дедах и прадедах, которые, не жалея своей жизни, вступили в бой с самой мощной на тот момент армией мира, о миллионах погибших, о разрушенных городах, о том, какое горе принесла война на нашу землю. И, конечно, о том, что, ценой огромных усилий, враг был разбит, и пришел победный май.

После возложения цветов к вечному огню начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов и начальник Самарского юридического института ФСИН России Дмитрий Панарин поблагодарили своих коллег и товарищей за проявленное сплочение в День памяти и скорби.

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