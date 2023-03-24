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В библиотеках Самарской области появились стенды, посвященные СВО

24 марта 2023 21:15
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Дмитрий Азаров поручил организовать такие уголки в каждой библиотеке.

В библиотеках Самарской области появились стенды, посвященные СВО.

Дмитрий Азаров поручил организовать такие уголки в каждой библиотеке. На полках - книги о прошлом и настоящем. Документальные - о происхождении таких явлений, как фашизм, нацизм, неонацизм. И художественные - о том, как люди боролись с ними тогда, 80 лет назад, во время Второй Мировой, и о том, как борются сейчас, в зоне специальной военной операции.

Познакомиться со страницами истории и разобраться в причинах событий, происходящих сегодня, в библиотеку пригласили студентов поволжского государственного колледжа. Для них здесь организовали встречу под названием «Это не должно повториться».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

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