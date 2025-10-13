Я нашел ошибку
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства

13 октября 2025 14:13
81
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.

Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в России традиционно отмечается во второе воскресенье октября, в селе Безенчук торжественно открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам агропромышленного комплекса.

Монумент стал символом глубокого уважения и признательности тем, чей ежедневный труд на земле обеспечивает продовольственную безопасность страны, укрепляет ее суверенитет и способствует достижению национальных целей в сфере импортозамещения, устойчивого развития сельских территорий и повышения качества жизни граждан.

В праздничный день, в своем поздравлении с профессиональным праздником аграриев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Регулярно бываю на предприятиях АПК, общаюсь с руководителями компаний и трудовыми коллективами. Могу с уверенностью сказать: за всеми успехами отрасли стоит добросовестный труд аграриев, их любовь к своему делу и родной земле».

На церемонии открытия монумента собрались ветераны отрасли и агропромышленных предприятий района – те, кто стоял у истоков создания колхозов и совхозов в 1940–1950-х годах, развивал племенное животноводство в послевоенные годы, а также сотрудники знаменитого научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова, сохранившие в 1990-х годах ценнейший селекционный материал, благодаря которому самарская селекция сегодня занимает лидирующие позиции в стране.

Скульптура выполнена из армированного полимербетона методом ручной лепки. Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.

Предложение инициативной группы ветеранов – установить памятник в Безенчуке – не случайно. «Именно на безенчукских землях в конце XIX века впервые в России начали формироваться научные методы хозяйствования. Это было связано с необходимостью платить арендную плату за удельные земли – и, соответственно, повышать эффективность их использования. Поэтому здесь, в рискованных условиях поволжского климата, начались первые эксперименты по селекции и реальные опыты», – рассказал Сергей Шевченко, академик РАН, председатель общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Он также рассказал историю о Лукерье Тихоновне – селекционере яровой пшеницы, которая работала на Безенчукской опытной станции до, во время и после Великой Отечественной войны, которая и стала прообразом скульптуры.

«Она ходила с серпом наперевес и косила так, что мужчины-косцы удивлялись ее производительности. Думаю, сегодня она вернулась к нам и благословляет на новые свершения, которые позволят прокормить не только жителей Самарской области, но и всю Россию», – добавил академик.
Евгений Китаев, председатель Собрания представителей Безенчукского района и директор Безенчукского аграрного техникума, отметил особую символичность открытия монумента в год 80-летия Победы: «Это дань уважения всем ветеранам и труженикам села. Установка этого мемориального комплекса значима вдвойне, если не втройне».

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, труженики сельского хозяйства выполняют свой патриотический долг – с той же преданностью и ответственностью обеспечивают продовольствием наших

 

Фото:  "Волжская коммуна"

Теги: Мероприятия

В центре внимания
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
94
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
170
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
944
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
555
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
624
Весь список