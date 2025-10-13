В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства

81

Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в России традиционно отмечается во второе воскресенье октября, в селе Безенчук торжественно открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам агропромышленного комплекса.

Монумент стал символом глубокого уважения и признательности тем, чей ежедневный труд на земле обеспечивает продовольственную безопасность страны, укрепляет ее суверенитет и способствует достижению национальных целей в сфере импортозамещения, устойчивого развития сельских территорий и повышения качества жизни граждан.

В праздничный день, в своем поздравлении с профессиональным праздником аграриев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Регулярно бываю на предприятиях АПК, общаюсь с руководителями компаний и трудовыми коллективами. Могу с уверенностью сказать: за всеми успехами отрасли стоит добросовестный труд аграриев, их любовь к своему делу и родной земле».

На церемонии открытия монумента собрались ветераны отрасли и агропромышленных предприятий района – те, кто стоял у истоков создания колхозов и совхозов в 1940–1950-х годах, развивал племенное животноводство в послевоенные годы, а также сотрудники знаменитого научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова, сохранившие в 1990-х годах ценнейший селекционный материал, благодаря которому самарская селекция сегодня занимает лидирующие позиции в стране.

Скульптура выполнена из армированного полимербетона методом ручной лепки. Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.

Предложение инициативной группы ветеранов – установить памятник в Безенчуке – не случайно. «Именно на безенчукских землях в конце XIX века впервые в России начали формироваться научные методы хозяйствования. Это было связано с необходимостью платить арендную плату за удельные земли – и, соответственно, повышать эффективность их использования. Поэтому здесь, в рискованных условиях поволжского климата, начались первые эксперименты по селекции и реальные опыты», – рассказал Сергей Шевченко, академик РАН, председатель общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Он также рассказал историю о Лукерье Тихоновне – селекционере яровой пшеницы, которая работала на Безенчукской опытной станции до, во время и после Великой Отечественной войны, которая и стала прообразом скульптуры.

«Она ходила с серпом наперевес и косила так, что мужчины-косцы удивлялись ее производительности. Думаю, сегодня она вернулась к нам и благословляет на новые свершения, которые позволят прокормить не только жителей Самарской области, но и всю Россию», – добавил академик.

Евгений Китаев, председатель Собрания представителей Безенчукского района и директор Безенчукского аграрного техникума, отметил особую символичность открытия монумента в год 80-летия Победы: «Это дань уважения всем ветеранам и труженикам села. Установка этого мемориального комплекса значима вдвойне, если не втройне».

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, труженики сельского хозяйства выполняют свой патриотический долг – с той же преданностью и ответственностью обеспечивают продовольствием наших

Фото: "Волжская коммуна"