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В администрации Самары назвали сроки запуска дачных автобусов, пишет sovainfo.ru.

В этом году дачные автобусы выйдут на линию раньше на две недели - 15 апреля. Причиной тому стала ранняя весна. Также было утверждено расписание автобусов. Постановление об этом подписала глава города Елена Лапушкина.

"Регулярные перевозки на садово-дачные массивы осуществляются в дни недели, указанные в расписании, за исключением дней, совпадающих с днями регулярных перевозок по регулируемым тарифам к городским кладбищам, а также Дня Победы", - указано в постановлении.

На всех маршрутах будет задействовано 52 единицы транспорта. Это автобусы средней и большой вместимости. Количество маршрутов остается неизменным - 29.



Известно, что пункты отправления дачных автобусов следующие: ул. Георгия Димитрова, завод "Металлург", пос. Управленческий, Дом Печати, площадь им. Кирова, Хлебная площадь, автостанция "Аврора", Пригородный автовокзал, пр. Ленина.



В апреле транспорт будет курсировать только в выходные. А с мая по август - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, нерабочим и праздничным дням. Во вторник и четверг организован один маршрут - № 170.

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