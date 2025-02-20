В администрации Октябрьского района Самары состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних

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19 февраля в Администрации Октябрьского внутригородского района Самары состоялось расширенное заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В мероприятии приняли участие представители органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и ответственные от образовательных учреждений за работу с семьями несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Задача комиссии по делам несовершеннолетних – помочь каждой семье, где есть какие-либо проблемы, защитить права ребенка. На заседаниях рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся как отношений между детьми, так и с родителями. Мы помогаем стабильной адаптации и проживанию трудностей ребенка в социуме и дома», – прокомментировала заместитель главы Октябрьского района Самары Марина Кришталь.

Члены комиссии по делам несовершеннолетних проводят заседания в районной администрации дважды в месяц, при необходимости проводятся выездные мероприятия, если ситуация требует немедленного вмешательства и реагирования.

Всего по итогам очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрено 7 персональных дел, с подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы.

Фото: администрация Самары