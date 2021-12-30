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В 75 сёлах Самарской области появилась мобильная связь и высокоскоростной интернет

30 декабря 2021 13:53
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В 75 сёлах Самарской области появилась мобильная связь и высокоскоростной интернет

В Самарской области завершен первый этап реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН), благодаря которому в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек появляется качественная связь и высокоскоростной интернет. Базовые станции мобильной связи стандарта 4G/LTE в 75 малых населенных пунктах региона в рамках государственного контракта установил Самарский филиал ПАО «Ростелеком». Около 23 тысяч жителей сел и деревень получили возможность пользоваться скоростным интернетом, совершать звонки и обмениваться сообщениями (СМС). Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. 

В развитии цифровизации Самарской области, в том числе, заключается стратегия лидерства, сформированная по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

В последние дни декабря связь появилась и в селе Трофимовка Нефтегорского района, где проживает около 300 человек. 

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи: «Для установки базовых станций мы выбирали населенные пункты, где доступа к услугам мобильной связи не было вообще. У жителей этих территорий появилась возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Действие программы УЦН 2.0 рассчитано до 2030 года. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт».

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Символично, что станция в Трофимовке заработала в канун Нового года, когда особенно хочется быть на связи с близкими. Теперь сельчане смогут поздравлять с праздником своих родных и друзей, общаться с ними в мессенджерах или по скайпу».

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ от Самарской области: «Нет нужды рассказывать о том, насколько важны и нужны сегодня качественные услуги связи. Чтобы люди на селе могли пользоваться этими сервисами, “Ростелеком” реализует программу УЦН 2.0. Я очень рассчитываю на то, что доступ к цифровым услугам жителей самарских сел будет беспрепятственным и абсолютно доступным».

Для проверки качества сигнала и возможностей новой базовой станции жители села позвонили Деду Морозу. Видеосвязь оказалась стабильной и устойчивой. Волшебник пожелал всем верить в чудо, а за помощью обращаться в его резиденцию, ведь трофимовцы теперь легко могут это сделать. 

В рамках проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» построил на территории Самарской области в этом году около 300 километров оптики. Созданная инфраструктура станет основой для дальнейшего развития связи в регионе.

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