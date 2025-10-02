Я нашел ошибку
Главные новости:
Право на получение выплат появится у женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет.
В 2026 году почти 706 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления
Причина - производственная необходимость.
4 и 5 октября "Ласточки" заменят обычными электричками
Показ станет первым шагом к созданию в регионе интегрированной модельной школы и агентства, где люди с ОВЗ смогут получить профессию и возможность реализовать себя.
3 октября в Самаре состоится благотворительный показ «Мода без границ»
Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра.
СОУНБ приглашает в путешествие по миру сказок
2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году».
В 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней
Важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.
Нейропсихолог рассказала о способах распознавания дислексии
Они проходят со 2 по 5 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене театра для детей и молодежи «Мастерская».
Пресс-конференция, посвященная гастролям Крымского государственного ТЮЗа, прошла в Самаре
Это знаковый юбилей для всех руководителей и педагогов, кто сегодня передает свои знания и опыт, формируя будущее нашей губернии, будущее нашей страны.
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-1.11
EUR 95.64
-1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2026 году почти 706 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления

2 октября 2025 22:19
113
Право на получение выплат появится у женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет.

В 2026 году почти 706 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления. Речь идет о средствах, которые работодатели перечисляли с 2002 по 2013 год и которые были заморожены с 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Соцфонда (СФР) на 2026–2028 годы, передает РБК.

Право на получение выплат появится у женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет. Планируемый средний размер единовременной выплаты в 2026 году составит 68,1 тыс. руб., в 2027 году — 119,3 тыс. руб., в 2028 году — 113,5 тыс. руб. Объем средств пенсионных накоплений на конец 2026 года запланирован в сумме 1176,2 млрд руб., на конец 2027 года — 1178,7 млрд руб., а на конец 2028 года — 1186,3 млрд руб.

Накопительная пенсия — прибавка к выплате, формировавшаяся за счет взносов работодателя с 2002 года. Накопительная система действовала в России до введения моратория в 2014 году. Узнать размер замороженной накопительной пенсии можно через «Госуслуги», Социальный фонд России (СФР), МФЦ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Чтобы забрать накопительную пенсию, необходимо обратиться в СФР или НПФ, в зависимости от того, где формировались накопления.

Пенсионные накопления также есть у тех россиян, кто добровольно уплачивает дополнительные страховые взносы. Это касается и участников «Программы государственного софинансирования пенсий». Кроме того, накопления можно создать, направив средства материнского капитала на пенсионные цели.

Пенсионные накопления могут быть назначены:

в виде единовременной выплаты (выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой);

срочной пенсионной выплаты (ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть меньше десяти лет);

накопительной пенсии (назначается на срок — пожизненно и выплачивается ежемесячно).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
240
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
234
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
263
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
431
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
358
Весь список