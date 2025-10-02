113

В 2026 году почти 706 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления. Речь идет о средствах, которые работодатели перечисляли с 2002 по 2013 год и которые были заморожены с 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Соцфонда (СФР) на 2026–2028 годы, передает РБК.

Право на получение выплат появится у женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет. Планируемый средний размер единовременной выплаты в 2026 году составит 68,1 тыс. руб., в 2027 году — 119,3 тыс. руб., в 2028 году — 113,5 тыс. руб. Объем средств пенсионных накоплений на конец 2026 года запланирован в сумме 1176,2 млрд руб., на конец 2027 года — 1178,7 млрд руб., а на конец 2028 года — 1186,3 млрд руб.

Накопительная пенсия — прибавка к выплате, формировавшаяся за счет взносов работодателя с 2002 года. Накопительная система действовала в России до введения моратория в 2014 году. Узнать размер замороженной накопительной пенсии можно через «Госуслуги», Социальный фонд России (СФР), МФЦ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Чтобы забрать накопительную пенсию, необходимо обратиться в СФР или НПФ, в зависимости от того, где формировались накопления.

Пенсионные накопления также есть у тех россиян, кто добровольно уплачивает дополнительные страховые взносы. Это касается и участников «Программы государственного софинансирования пенсий». Кроме того, накопления можно создать, направив средства материнского капитала на пенсионные цели.

Пенсионные накопления могут быть назначены:

в виде единовременной выплаты (выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой);

срочной пенсионной выплаты (ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть меньше десяти лет);

накопительной пенсии (назначается на срок — пожизненно и выплачивается ежемесячно).