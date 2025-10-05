В 2026 году часть россиян получит пенсионные накопления разовой выплатой

202

Единовременная выплата накопительной пенсии в 2026 году будет положена пенсионерам, у кого размер накоплений не превышает 440 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

На данную выплату имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

"Единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума", – рассказала агенству член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит более 16,2 тыс. рублей. При этом ожидаемый период выплаты установлен в 270 месяцев.

По данным Социального фонда РФ, право на выплату будут иметь более 700 тыс. граждан. Отмечается, что, исходя из информации о фактических накоплениях, средняя сумма составит чуть больше 61 тыс. рублей.