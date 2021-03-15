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В 2020 году самому старшему жениху в Самарской области исполнилось 88 лет

15 марта 2021 13:34
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В 2020 году самому старшему жениху в Самарской области исполнилось 88 лет

В прошлом году в Самарской области самым возрастным женихом стал 88-леьний местный житель. Самой взрослой невестой, вступившей в брак в 2020 году, стала 86-летняя женщина, сообщает руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Также, по ее словам, среди женщин самым популярным возрастом для заключения брака среди женщин является 23-24 года, а среди мужского пола - 24 или 25 лет. 

"В 2020 году минимальный возраст лиц, вступающих в брак, составил 14 лет. Самым взрослым было более 80: жениху 88 лет, невесте 86 лет", — отметила руководитель управления ЗАГС по Самарской области.

А число несовершеннолетних лиц, которые заключили официальный союз в 2020 году, составило 0,76% от общего количества записей актов бракосочетания, пишет ГТРК Самара.

 

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