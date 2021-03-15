В 2020 году самому старшему жениху в Самарской области исполнилось 88 лет

29

В прошлом году в Самарской области самым возрастным женихом стал 88-леьний местный житель. Самой взрослой невестой, вступившей в брак в 2020 году, стала 86-летняя женщина, сообщает руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Также, по ее словам, среди женщин самым популярным возрастом для заключения брака среди женщин является 23-24 года, а среди мужского пола - 24 или 25 лет.

"В 2020 году минимальный возраст лиц, вступающих в брак, составил 14 лет. Самым взрослым было более 80: жениху 88 лет, невесте 86 лет", — отметила руководитель управления ЗАГС по Самарской области.

А число несовершеннолетних лиц, которые заключили официальный союз в 2020 году, составило 0,76% от общего количества записей актов бракосочетания, пишет ГТРК Самара.