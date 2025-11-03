Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

199

Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение на обозначенных на схеме участках улиц в связи с проведением спортивного мероприятия.



с 6:00 до 12:00 - ограничение движения транспорта

с 8:00 до 9:15 - ограничение движения пешеходов



Жителей города призывают с пониманием отнестись ко временным неудобствам и стать непосредственными участниками или зрителями забега



На старте - участники и почетные гости международного форума «Россия - спортивная держава», олимпийские чемпионы, выдающиеся спортсмены и просто любители активного образа жизни.

Фото: ГУ МВД СО