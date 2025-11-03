Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение на обозначенных на схеме участках улиц в связи с проведением спортивного мероприятия.
с 6:00 до 12:00 - ограничение движения транспорта
с 8:00 до 9:15 - ограничение движения пешеходов
Жителей города призывают с пониманием отнестись ко временным неудобствам и стать непосредственными участниками или зрителями забега
На старте - участники и почетные гости международного форума «Россия - спортивная держава», олимпийские чемпионы, выдающиеся спортсмены и просто любители активного образа жизни.
Фото: ГУ МВД СО