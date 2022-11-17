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Устроиться на работу маме из Красноармейского района помог соцконтракт

17 ноября 2022 11:45
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Устроиться на работу маме из Красноармейского района помог соцконтракт

В Самарской области продолжает оказываться всесторонняя поддержка гражданам и семьям с низкими доходами, в том числе в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Одним из действенных и востребованных инструментов для этого стал социальный контракт.

В 2021 году этим видом социальной помощи в регионе смогли воспользоваться около 8 тысяч семей, из которых более половины смогли повысить свой доход, а 14,5 % - выйти из зоны бедности. Планируется, что к концу 2022 года еще более 9 тысяч семей получат государственную социальную поддержку и возможность повысить уровень благосостояния семьи, начать свое дело, трудоустроиться, организовать личное подсобное хозяйство или получить другую помощь в решении трудной жизненной ситуации.

Особое внимание этому направлению уделяет и Глава региона Дмитрий Азаров. По его инициативе были расширены направления использования социального контракта. Как неоднократно подчеркивал руководитель области, несмотря на вызовы (несопоставимые по масштабу с теми, что возникали в предыдущие периоды) в Самарской области не закрыта ни одна госпрограмма, регион в полной мере выполняет все социальные обязательства перед жителями. Всего помощь от государства получают более миллиона жителей региона.

Мама двоих детей Татьяна Игнатьева из Красноармейского района с прошлого года находилась в поиске стабильной работы. «Район у нас не большой и с трудоустройством есть затруднения. Готова была даже в Самару перебраться, если попадется интересная вакансия. Встала на учет в центр занятости населения. Не теряя времени, начала искать предложения на разных сайтах. В это же время нашла информацию и о социальном контракте. Меня очень заинтересовало», - вспоминает Татьяна. 

В конце января этого года она обратилась в Комплексный центр социального обслуживания населения и оформила социальный контракт по направлению трудоустройство. К тому же дополнительно прошла переподготовку. После чего удалось быстро найти работу. Теперь она – социальный педагог и помогает семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Стараюсь, найти подход к каждой семье, жить их заботами, стараться помочь выйти из трудного положения. Я сама была в трудной ситуации и знаю, как тяжело порой бывает самостоятельно справиться. Профессия мне очень нравится, работа замечательная, дружный коллектив, хорошая зарплата. И уже не вспоминаю о тех трудностях, которые были», - говорит Татьяна Игнатьева.

Кроме соцконтракта семья Игнатьевых получает несколько выплат на детей, например, пособие на питание школьнику, ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет и другие меры поддержки, предусмотренные в регионе.

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