Ушла из жизни директор самарской Детской картинной галереи Татьяна Чичканова

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Администрация Самары выражает глубокие соболезнования семье, коллегам и друзьям Татьяны Анатольевны Чичкановой. С 2017 года в ее бережных руках и под ее чутким управлением находился музей «Детская картинная галерея».

Татьяна Анатольевна - профессор, кандидат исторических наук, автор более 200 научных работ, искусствовед и культуролог внесла значительный вклад в развитие культуры нашего города. Она искренне любила Самару, свое дело, детей и взрослых – всех жителей, для которых она трудилась на кафедре дошкольного образования Самарского государственного социально-педагогического Университета, а затем и в «Детской картинной галерее».

В сердцах и памяти всех, кто знал Татьяну Анатольевну, она останется добрым и светлым человеком, талантливым и внимательным руководителем, обладающим широтой профессиональных интересов. Светлая память.

Прощание с Татьяной Анатольевной состоится 18 января 2023 года с 11.00 до 12.00 по адресу: ул. Борская, 108к1 (зал 3).

Фото: администрация Самары