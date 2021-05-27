Ушел жизни Владимира Чуйко – председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана

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Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Чуйко – председателя регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.

Владимир Чуйко - депутат Самарской гордумы четвёртого созыва. Ему было 55 лет.



Чуйко - кавалер ордена Красной Звезды, награжден Знаком воинской доблести. В 1984-1985 годах Владимир Петрович служил в Воздушно-десантных войсках в составе ограниченного контингента в Республике Афганистан.



"Владимир Петрович – истинный патриот, внесший огромнейший вклад в защиту интересов Родины. Без сомнений, каждый, кто знал Владимира Петровича Чуйко, в эти дни переживает боль утраты. Память об этом замечательном человеке, гражданине своей страны навсегда сохранится в наших сердцах", - заявил Дмитрий Азаров.

Прощание с Владимиром Чуйко состоится в пятницу, 28 мая, в 9:45 по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 27, передает sova.info.

Фото: Дума городского округа Самара