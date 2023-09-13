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Управление Росреестра по Самарской области в минувшие выходные на базе санатория «Циолковский» организовало исторический фестиваль эпох, приуроченный к 25-летию системы государственной регистрации прав.

Это была не просто экскурсия в прошлое нашей страны, это история, ожившая прямо на глазах. Сотрудники Управления развернули грандиозное театрализованное представление с сюжетами о том, как жили люди в далекие и давно ушедшие века.

Участники смогли проследить историю становления Российского государства: для них открылись тайны Древней Руси, ожили культура и быт богатырских времен, пролетели перед глазами картины становления института и укрепления прав имперской России и представилась возможность почтить уже сложившиеся традиции наших времен.

Команды методом жеребьевки определились с временной эпохой. Оценивали происходящее - сформированное коллективами жюри и команда руководства «Хранители традиций».

В рамках фестиваля каждая команда должна была представить себя, согласно определённому периоду. Хочется отметить, что представление получилось настолько зрелищным и ярким, что казалось, будто это вовсе не инсценировка, а путешествие на «машине времени».

В рамках творческого конкурса «Город мастеров» участники фестиваля приготовили напитки и яства, характерные для повседневного и праздничного стола разных времен. В воздухе витала атмосфера праздника: веселый скоморох задорно зазывал попробовать каждое блюдо, ведущие радовали зрителей конкурсами, песнями и плясками. Ну, а на столах – изобилие фантазии и мастерства конкурсантов. Попробовать хотелось каждое блюдо! В антураже эпохи украшены столы, Екатерина Великая кокетливо приглашает к трапезе, а угощения представляет сам Петр I. Команда «Хранители традиций» заботливо угощала всех пирожками, в некоторых из них был «сюрприз» - записка, в которой обозначался особый подарок от руководства, сделанный собственными руками.

Красной нитью фестиваля стала выставка «Карусель ремесел» - специалисты Управления представили свои творческие работы. Тут и расписные картины, вязанные варежки, плетенные корзинки, вышивки. Особое внимание привлек к себе богатырский шлем ручной работы, который был отмечен почётным дипломом.

«Мы благодарны всем участникам, проявившим интерес к фестивалю. Рады, что сотрудники стремятся узнать историческое прошлое нашей страны, помнят семейные предания и гордятся героическим становлением современной России. Перед нами стояла сложная задача выбора победителей, которые должны были показать, насколько участникам удалось построить диалог с теперь уже далекими, но такими важными для нас сегодня временами. Выбор оказался действительно сложным и поэтому, в юбилейный год для Управления, было решено наградить кубками победы все команды», - подвел итог фестиваля Вадим Владиславович Маликов, руководитель Управления Росреестра по Самарской области.