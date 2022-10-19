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Уникальный самарский фотопроект «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ» приобретает федеральный масштаб

19 октября 2022 14:11
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«Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна».

Вчера, 18 октября, уникальный самарский фотопроект «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ», инициированный женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова, был презентован Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил уникальный фотоальбом Главе государства на встрече в Кремле.

Фотоальбом Президенту России понравился. Владимир Путин с интересом ознакомился с его содержимым, отметив, что героини на снимках – настоящие красавицы. Дмитрий Азаров в свою очередь рассказал Главе государства о фотовыставке, организованной в Самаре жёнами солдат и офицеров российской армии, которые выполняют свой воинский долг на Украине. «Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна», – отметил в беседе Губернатор.

В этот же день, когда Дмитрий Азаров представлял фотоальбом проекта «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ» Президенту в Кремле, в Жигулёвске проходила презентация выставки на центральной площади города. Жигулёвск стал вторым городом после Самары, где экспонируется выставка. Его жители признаются, что узнали про выставку из социальных сетей и средств массовой информации и пришли, чтобы лично посмотреть на фотоработы уникального проекта.

«Я очень хотела своими глазами посмотреть, увидеть фотографии, вглядеться в лица этих отважных женщин», – говорит жительница Жигулёвска Александра Котина.

О силе и терпении жён военных ходят легенды: за их хрупкими плечами – годы переездов из гарнизона в гарнизон и постоянное ожидание мужей со службы. Тревоги, волнения и внутренний огонь веры, позволяющий быть надёжным тылом и бережно хранить домашнее тепло. «Когда супруг подписывает первый контракт, вы подписываете свой личный контракт. И ваша семья уже служит Родине вместе с ним», – говорит Марина, участница проекта «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ», представительница женского совета Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной Армии. «Мы ждем, верим. Мы хотим, чтобы люди вокруг видели, что есть мужчины, которые защищают нас, и есть жёны, которые берегут тыл. Мы хотели обратить внимание на то, что поддержка и сохранение мира и покоя в доме, в семье, – это очень важно. Особенно сейчас, в непростое время, когда проходит мобилизация. Очень важно, чтобы мы сейчас объединились и служили мощным тылом», – дополняет Ольга, участница проекта «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ», заместитель председателя женского совета 30-й отдельной мотострелковой бригады ПГТ «Рощинский».

Слова благодарности женщинам, которые стоят за спинами солдат, звучали от посетителей выставки в Жигулёвске. «Я горжусь, что такие женщины рядом с нашими ребятами, что вместе с ними они стоят за Родину. Слава вам, миленькие доченьки!», – сказал житель Жигулёвска Виктор Зуйков. Многие посетители не могли сдержать слёз, рассматривая фотографии: настолько тема любви, поддержки и веры в то, что каждый вернётся живым и с Победой близка сегодня каждому жителю Самарской области и России.

Проект «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ» шагнул за рамки гарнизонов, постепенно трансформируясь в настоящее народное женское движение, в «Армию поддержки» для защитников Отечества. Не только жёны военнослужащих, но и самые простые женщины России – мамы, сёстры, подруги, бабушки, чьи предки когда-то тоже были защитниками свой Родины, достают кители своих мужей, отцов дедушек и прадедушек, чтобы поддержать наших защитников Родины. Фотографии представлены на онлайн-платформе ВКонтакте https://vk.com/wifehero. Каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми делятся героини – это фразы из писем мужьям. Проникновенные строки о силе духа, воле, искренней любви.

В Жигулёвске выставка будет представлена в течение месяца, далее в планах организаторов показать её в Безенчуке и Чапаевске.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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