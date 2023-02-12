«Умный четверг»: лекция «Волжское речное пароходство и волжская военная флотилия в Сталинградской битве»

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Исторический парк «Россия – моя история» Самара.

16 февраля в 13:00 состоится тематическая лекция в рамках выставки «Сталинград – история Победы» - «Волжское речное пароходство и волжская военная флотилия в Сталинградской битве».



Лектор – Борис Амурханович Агузаров – член Русского Географического общества, член Самарского археологического общества, краевед и судомоделист.



На лекции расскажут:

о волжском речном пароходстве до 1941 года,

создании волжской военной флотилии и ее боевых буднях,

о победе в Сталинградской битве



Вход свободный.

Запись по тел. +7 (846) 250-01-32, 250-01-52, сообщает пресс-служба Исторического парка.

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара