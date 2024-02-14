Умерла писатель и искусствовед Нина Молева

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Писатель и искусствовед, доктор исторических наук Нина Молева умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ.

Молева являлась членом Союза писателей и Союза художников России, автором монографий об отечественных живописцах и книг о древней московской архитектуре.

СМИ ранее сообщали, что после смерти своего мужа, художника-авангардиста Элия Белютина, Молева унаследовала 200 картин, стоимость которых оценивается в $2 млрд. В 2013 году она завещала коллекцию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.