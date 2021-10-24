Умер сын звезды советского кино Ии Саввиной

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Фото: facebook.com/borislvo/"Известия"

Сын звезды советского кино Ии Саввиной Сергей Шестаков умер в возрасте 64 лет. Об этом 24 октября сообщил критик Борис Львович, передают "Известия".

«Сегодня в соседней со мной квартире — траур. Ушел из жизни Сереженька Шестаков. Сегодня столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, что, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребенка… Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей — и ближних, и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Савиной», — написал критик в Facebook. ​​

Сергей Шестаков родился с синдромом Дауна. Несмотря на заболевание, он изучал английский язык, играл на фортепиано, писал картины. Его работы неоднократно побеждали на конкурсах для людей с особенностями.

«В том, что Сережа прожил почти 65 лет, полностью заслуга этой великой женщины. Конечно, конечно, помогали многие, но сердце болело — у нее. Сереженька получился улыбчивый, очень добрый и очень умный мальчик», — добавил Борис Львович.

Отмечается, что после смерти Ии Саввиной за ее сыном присматривал второй муж артистки, актер театра на Таганке Анатолий Васильев.

Ия Саввина полюбилась зрителям своими ролями в фильмах «Дама с собачкой», «Слушая тишину», «Гараж». Она ушла из жизни в 2011 году. Актрисе было 75 лет.