УФСИН СО: ограничения на передачу свежих овощей в исправительных учреждениях региона сняты

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УФСИН России по Самарской области сообщает:



В сети Интернет распространяется информация о запрете на передачу свежих овощей для обвиняемых, подозреваемых и осужденных в учреждения УФСИН региона.



Ограничение на передачу свежих овощей действительно было введено в СИЗО-1, но после проверки информации о несоблюдении требований нормативных актов в части приобретения, получения вещей, предметов, продуктов питания лицами, содержащимися в учреждениях УФСИН, нарушение было устранено.



В соответствии с Правилами внутреннего распорядка, подозреваемые, обвиняемые и осужденные получают свежие овощи в посылках и передачах, а также могут свободно приобретать их в магазинах при учреждениях.



В данный момент ограничения на передачу свежих овощей в исправительных учреждениях Самарской области отсутствуют, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области

Фото: freepik.com