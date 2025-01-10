УФСИН СО: информация о том, что лицам, содержащимся в СИЗО-1 запретили кипятильники не соответствует действительности

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УФСИН России по Самарской области сообщает:

Информация, распространяемая в ряде СМИ о том, что лицам, содержащимся в СИЗО-1 запретили кипятильники, не соответствует действительности.

Согласно действующему законодательству подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету электрокипятильник или чайник мощностью не более 0,6 кВт.

В данный момент никаких дополнительных запретов в СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области не вводилось.