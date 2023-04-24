УФСИН СО: благородный поступок прапорщика внутренней службы Беляевой

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В этот зимний день после ледяного дождя в Самаре по улицам медленно двигались автомобили. Не спешили на тротуарах и горожане. Только одна пожилая женщина торопливо шагала. Видимо, торопилась либо в аптеку, либо в больницу.



Она быстро обогнала Анастасию Беляеву, у которой еще было время не опоздать на службу в УФСИН.



Старушка вступила на крон обледенелого тротуара и неожиданно для себя резко покатилась прямо под колеса подъезжающего автомобиля. Какие-то секунды и беда! Водитель даже не пытался притормозить. Сказался фактор неожиданности. Анастасия прямо-таки почувствовала: быть трагедии. Она быстро, с какой-то нечеловеческой скоростью рванула в сторону старушки и каким-то чудом сумела схватить ее за плечи. Две фигуры замерли на краю опасности.



Затем Настя вывела спасенную на середину тротуара, спросила о самочувствии.



Удостоверившись, что с пенсионеркой все в порядке, она заторопилась на службу.



О благородном поступке прапорщика внутренней службы Анастасии Беляевой случайно узнали в пресс-службе УИС. Сама же Настя человек довольно скромный, не любит вспоминать этот случай.



Прапорщик внутренней службы Анастасия Беляева служит старшим техником в отделе жилищно-коммунального обеспечения УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН России по Самарской области