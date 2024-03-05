Ученые Самарского политеха разрабатывают «умные» аккумуляторы

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Сотрудники кафедры «Информационно-измерительная техника» (ИИТ) Самарского политеха первыми в России взялись за разработку интеллектуальных бивольтовых батарей для электроинструментов, которые будут внедрены в производство к 2025 году.

Бивольтовые батареи – это аккумуляторы, которые могут менять напряжение в зависимости от вида инструмента. Их электронные схемы сами определяют параметры выходного напряжения для того или иного устройства. Одна и та же батарея может выдавать разные напряжения (20, 40 и 80 В), что позволяет значительно повысить мощностные характеристики аккумуляторной техники и увеличить время работы на одном заряде.

– Применение бивольтовых батарей – современная тенденция в развитии электропривода, – говорит завкафедрой ИИТ, кандидат технических наук Екатерина Ярославкина. – Такие аккумуляторы могут использоваться в любом ручном электроинструменте. Технологией пользуются крупные иностранные производители. Российские компании намереваются в ближайшие годы полностью заместить зарубежные бренды, а учёные Политеха готовы им в этом помочь.

Сотрудники кафедры также ведут работы по улучшению работы УШМ. Схема, предложенная политеховцами, предполагает использование в машине высокопроизводительные микроконтроллеры, которые обеспечивают синергию нескольких программ. Это снижает вес, увеличивает мощность и срок службы движка, а также позволяет применить новые технологии в использовании электроинструмента. Таким устройством можно будет управлять посредством телефона, задавая через мобильное приложение требуемые режимы работы и отслеживая техническое состояние самого инструмента.

– Блок управления нашей углошлифовальной машинки представляет собой сложное микропроцессорное устройство, оснащённое различными датчиками безопасности, сервисными системами, – отмечает доцент кафедры ИИТ, кандидат технических наук Евгений Мельников. – С их помощью мы можем отследить время работы, проконтролировать режимы обработки изделия и значительно повысить безопасность применения инструмента.

НИОКР проводятся в центре компетенций «Интерскол – СамГТУ», открытом в 2023 году по рекомендации Минпромторга РФ на кафедре ИИТ. Научные разработки сотрудников центра были представлены 1 марта на международной конференции предприятий электроинструмента и оборудования «Единая платформа» и, по словам директора департамента маркетинга АО «Интерскол» Сергея Немкова, они будут внедрены в производство к 2025 году, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото Светланы Логиновой