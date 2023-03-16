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Ученые Самарского политеха помогают сохранить экосистему озера Байкал

16 марта 2023 12:46
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Ученые Самарского политеха помогают сохранить экосистему озера Байкал

Они проведут технологический аудит работ по утилизации промышленных отходов.

В начале года в Новосибирске состоялось заседание Научного совета Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), посвященное обсуждению проблем озера Байкал. Эксперты специально созданной рабочей группы говорили о разработке и реализации технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, находящихся на полигоне Солзанский. В заседании приняли участие ученые кафедры «Химическая технология и промышленная экология» (ХТПЭ) Самарского политеха.

– Эта работа проводится сотрудниками Сибирского отделения РАН по заказу Минприроды России, – рассказывает завкафедрой ХТПЭ Ольга Тупицына. – На встрече мы обсудили возможные направления и перспективы участия нашего университета в НИОКР по разработке оптимальных технологических решений. У политеховцев есть опыт решения схожих задач, поэтому к нам обратились за помощью в проведении экспертизы и дальнейшего научного сопровождения работ по ликвидации объектов накопленного в окружающей среде вреда.

По словам Тупицыной, специалисты СО РАН занимаются этой проблемой, начиная с 2020 года. Так, уже сформирован перечень потенциально пригодных технологий, однако существует множество факторов, не позволяющих напрямую использовать эти методы. Речь идет об особой природной зоне, в которой расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, а также о его ограниченной транспортной доступности. Кроме того, есть проблемы с инженерной инфраструктурой – очистные сооружения на участках либо отсутствуют, либо обладают недостаточной производительностью. А так как предприятие уже давно не функционирует, важно не просто подобрать технологию для утилизации накопленных отходов, но и обеспечить стабильное пребывание заброшенного объекта в условиях окружающей среды. Например, шламоотстойники не должны вновь заполняться водой при выпадении осадков. Ведь это может привести к изменению состава загрязнений и их вымыванию в подземные воды.

– Наша задача – не только оценить предлагаемые решения с точки зрения эффективности их использования, но и, главное, сделать вывод об их возможном воспроизводстве, – говорит Ольга Тупицына. – Так, ученые Политеха должны воспроизвести каждую из технологий в лабораторных условиях и подтвердить ее работоспособность в реальной ситуации, а также определить факторы и риски, которые могут помешать ее производственному внедрению. Поэтому мы планируем участвовать в проекте не только на этапе оценки, но и в дальнейшем – для экспертного сопровождения процессов апробации и практической реализации выбранных решений.

Работы по утилизации и обезвреживанию отходов полигона Солзанский проводятся в рамках программы «Сохранение озера Байкал» – одного из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология», рассчитанный до 2030 года. 

 

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